Armada de Ecuador vigila gran flota pesquera china cerca de Islas Galápagos

La Armada del Ecuador vigila una gran flota pesquera china que opera cerca de las aguas protegidas del Archipiélago de Galápagos, en medio de la preocupación por el impacto ambiental de la pesca en las islas.

La Marina realizó un patrullaje el viernes 7 de agosto del 2020 que incluyó un paso elevado de la zona donde pescan los enormes barcos, así como reconocimiento con lanchas guardacostas. Un total de 340 embarcaciones se encuentran actualmente en el área, dijo la Armada, en comparación con las 260 registradas el mes pasado.



Imágenes tomadas como parte del paso elevado, que incluyó a periodistas, mostró que al menos uno de los buques parecían estar envejecido y necesitar mantenimiento.



El comandante de la Armada del Ecuador, Darwin Jarrín, dijo que ha buscado acercamientos con sus pares de Colombia y Perú para compartir información y elaborar una estrategia regional frente a los buques, que pueden capturar hasta mil toneladas.



Las embarcaciones pasan varias semanas pescando frente a las costas de Perú antes de llegar a la zona de Galápagos.

La flota china está presente desde el 2017 en los meses de verano en las afueras de la Zona Económica Exclusiva de Galápagos, atraídos por especies marianas como el calamar gigante o el tiburón martillo.



Esta pesca no es ilegal porque se realiza en aguas internacionales. Pero los ambientalistas dicen que esta pesca permite a la flota china aprovechar de las abundantes especies que salen de las islas y cruzan hacia altamar.



China ha prometido una política de "cero tolerancia" frente a los barcos, ha autorizado que el Ecuador supervise a sus barcos y ha propuesto una moratoria de pesca en la zona cercanas a Galápagos entre septiembre y noviembre. Las flotas pesqueras suelen salir del área antes de ese periodo.



El canciller ecuatoriano Luis Gallegos dijo a un canal de televisión el domingo 9 de agosto que ha pedido extender la moratoria a otros meses y que elaboran los protocolos escritos para la supervisión de los barcos.



"Es un problema que lo vamos a resolver nosotros por nuestros propios intereses. Es indispensable defender la soberanía del Ecuador en el contexto de todos los instrumentos que tengamos", agregó. "Pero no es un tema inmediato, no es un tema que de la noche a la mañana se cambia un patrón", dijo.



En el 2017, un buque chino fue capturado en la Reserva Marina de Galápagos con 300 toneladas de especies y tras un proceso judicial fue entregado al Ecuador.



En las Islas Galápagos, que sirvieron de base para la teoría de la evolución de las especies del científico británico Charles Darwin en el siglo XIX, habita una gran variedad de tortuga, flamencos, piqueros, albatros y cormoranes. También existe una gran riqueza de flora y fauna marinas.



Ecuador también realiza gestiones diplomáticas ante organismos regionales y los países ribereños latinoamericanos para encontrar una estrategia común y proteger el ecosistema de la región, así como para regular la pesca en altamar.