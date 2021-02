Arauz y Lasso garantizan provisión de vacunas anticovid

Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales del 11 de abril del 2021, habrá que enfrentar un tema de salud pública, que incide en la economía.

Se trata del combate al covid-19. Lo subraya el cardiólogo Ricardo Hidalgo, rector de la UTE y delegado junto con otro médico, el rector de la U. Central, para hablar sobre vacunación, como parte de la Asamblea del Sistema de Educación Superior.



El nuevo gobierno -apunta Hidalgo- deberá contener los efectos de la pandemia. Y para ello se requiere un programa de rastreo de contagiados y de sus contactos y, por otra parte, acudir a proveedores de dosis, no saturados por el mercado.



El infectólogo Mauricio Espinel pide recordar que la vacuna no es “la bala de plata”. Hay que trabajar en tener un sistema de salud. Aquí hay varios actores, IESS, MSP, empresa privada y municipios. Pero -anota- hace falta una verdadera política pública en salud. Y eso hay que construir, sino en el futuro llegarán más virus y desnudarán limitaciones.



‘Diversificando proveedores, cumpliremos nuestra meta’



El objetivo de inmunizar a los ecuatorianos se logrará diversificando los proveedores de la dosis contra el covid-19, según Andrés Arauz, candidato a la Presidencia de la República por el acuerdo Unión por la Esperanza (Unes).



El miércoles 24 de febrero, en un encuentro en el que conversó con dirigentes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el presidenciable apuntó que “les llama la atención que la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) no haya procedido con la homologación del registro sanitario de muchos otros productores de la vacuna, que ya han logrado la certificación del caso, en otros países”.



Eso en relación a un comentario del presidente Lenín Moreno, en torno a que el Gobierno entró en contacto con la productora de la fórmula Sputnik, pero que la dificultad es que la vacuna rusa todavía no pasa el cumplimiento de especificaciones que exige la Arcsa y organismos de Estados Unidos y de la Unión Europea.



El economista Arauz cuestionó que, de algún modo, estuvieran “incidiendo criterios geopolíticos y geoeconómicos para un tema de salud pública, en medio de una emergencia sanitaria”.



En una intervención anterior, Arauz aseguró que no iba a esperar hasta el 24 de mayo (día del cambio de mando). Y que “ha hablado con amigos, en Argentina, en Rusia, Chile, India, Estados Unidos, en donde sea para poder conseguir la vacuna”.



Sobre la participación de los municipios, aclaró, será limitada. Y adelantó que habrá una acción conjunta para garantizar la dotación gratuita. Anotó que le preocupa que se genere incertidumbre por una diferencia de precios, al hacer las compras por separado. Cuenta, dijo, con un comité científico y de relaciones internacionales, para revisar las diferentes opciones de traer las dosis.



‘Inmunizaremos a 9 millones de personas en cien días’



El candidato a la Vicepresidencia, el médico, Alfredo Borrero, viajó a Colombia, en estos días. Luego irá a Chile. Lo anunció Guillermo Lasso, quien busca la Presidencia por la alianza Creo-PSC. Buscan vacunar a “por lo menos nueve millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, para que los ecuatorianos recuperen su tranquilidad y puedan salir a trabajar”.



“Tomando en cuenta que al Ecuador estaban llegado pocas vacunas, con Guillermo Lasso constituimos un directorio de profesionales expertos en vacunación y en salud. No queremos que en esto se inmiscuya la política, que no se vacune primero a los amigos, las políticas deben ser claras, saber a quiénes vacunamos, pero para eso necesitamos fórmulas”, dijo Borrero.



El candidato a la Vicepresidencia señaló que su movimiento está en el proceso de conversar con todos distribuidores y productores de vacunas, que hayan pasado el nivel tres clínico (esto quiere decir la fase de prueba en humanos). Hemos tenido reuniones y vamos a concretar la próxima semana en Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista con NTN24.



Según Borrero, ellos ya han conversado con Moderna, Pfizer, AstraZeneca, estamos viendo vacunas chinas y también vamos a ver un grupo de vacunas producidas en la India, todo el espectro donde exista calidad, para proceder a la inmunización de la mayoría de ecuatorianas.



“Nuestra aspiración es en 100 días vacunar a nueve millones de pobladores. Se puede hacer porque en el país contamos con 2 360 centros y subcentros de salud públicos, hospitales de primero y segundo nivel, si vacunamos 50 pacientes al día, podemos cumplir con la meta”.



Según Lasso, la vacunación se ha convertido en el principal programa económico, más allá del campo sanitario y social”.