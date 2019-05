Un plan para bajar aranceles a celulares y computadores

LEA TAMBIÉN

El Gobierno anunció la intención de reducir aranceles a la importación de teléfonos inteligentes (‘smartphone’, en inglés) y computadoras. La propuesta es parte de la estrategia Ecuador Digital, liderada por el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), que pretende aumentar los niveles de conectividad, mejorar los trámites en línea del Gobierno central, y establecer una política de transformación digital.

Disminuir aranceles a los ‘smartphone’ tiene como objetivo que un millón de nuevos ciudadanos puedan adquirir un teléfono de esas características hasta el 2021, indicó el pasado viernes 17 de mayo de 2019 Andrés Michelena, titular de la Cartera de Estado. El celular se grava con 15% de aranceles y las computadoras, con 10%.



La propuesta no es nueva. En mayo del 2018, el entonces ministro del ramo, Guillermo León, también la incluyó en el programa Visión Estratégica 2018-2021 del Sector de las Telecomunicaciones.



Jorge Cevallos, director Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), recordó que la oferta ha sido mencionada por anteriores autoridades, pero hasta el momento no ha existido progreso. Para lograrlo, acotó, se requiere de la aprobación del Comité de Comercio Exterior (Comex).



Saludó la intención del Gobierno porque la carga arancelaria perjudica, principalmente, a los quintiles más bajos de la población que no tienen acceso a un teléfono inteligente, debido a sus altos costos.



Para bajar los precios del mercado y a la vez combatir el contrabando de estos aparatos, la Asociación, además, recomienda eliminar el 5% del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el 15% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los planes de telefonía celular corporativos. Estos temas han sido sugeridos formalmente a las autoridades para que sean incluidos en la Ley de Fomento Productivo 2 o en la reforma tributaria.



En Ecuador existen 15,8 millones de líneas activas de servicio móvil avanzado, según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), con corte a marzo del 2019.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 37,2% de la población posee un ‘smartphone’ activo.



Michelena aclaró a este Diario que la propuesta aún está siendo estructurada al interior del Mintel y se la pretende introducir dentro de las mesas del Acuerdo Nacional.



En ese sentido, explicó que todavía no se ha resuelto si se eliminarán por completo los aranceles o si solo se procederá con una reducción.



A criterio de Roberto Aspiazu, experto en telecomunicaciones, es necesario suprimir los recargos existentes a los ‘smartphones’ porque se convirtieron en productos de uso cotidiano e incluso son herramientas fundamentales para los negocios en general.



Otros aspectos del plan Ecuador Digital son aumentar al 98% la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, reducir los precios de Internet y tarifas de roaming internacional en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), instalar 1 000 zonas WiFi gratuitas y 450 fotorradares adicionales, migración a redes de alta calidad y soterramiento de 500 kilómetros de cables.



Para lograr estos puntos se prevén ejecutar alrededor de 24 acciones, entre las que constan actualizar la normativa que fomente la competencia de mercado entre las operadoras de telecomunicaciones e impulse la inversión en el sector estimada en USD 157 millones anuales y reduzca los precios al usuario final.



Se dará un nuevo impulso al programa de Televisión Digital Terrestre (TDT), pospuesto en varias ocasiones. La meta es que al menos el 80% de los hogares (4 millones de familias) esté preparado para asumir esta tecnología.



Al respecto, este año el Mintel llevará a cabo un concurso público para la adjudicación de nuevas frecuencias para la entrada de la TDT y entregará decodificadores a la población vulnerable hasta el 2020.



En cuanto a la gestión burocrática digital, la apuesta es que el 80% de los trámites del Gobierno central se realice el línea; actualmente el nivel es del 20%. De acuerdo con el cronograma, en este año se alcanzará el 25%.



Se creará un Portal Único de Trámites del Estado, se implementará una herramienta que se denominará Digitalización de Trámites en Línea, masificación de la firma electrónica y mecanismos de autenticación.