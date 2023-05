Twitter, aliado de Aquiles Alvarez para gobernar Guayaquil

Las redes sociales se convirtieron en aliadas del alcalde Aquiles Alvarez para administrar la ciudad de Guayaquil. Foto Enrique Pesantes / El Comercio

Mario Naranjo, Editor

Las redes sociales se convirtieron en aliadas del alcalde Aquiles Alvarez para administrar la ciudad de Guayaquil.

El estilo de Alvarez hace recordar a la costumbre del expresidente Rafael Correa, que por medio de las redes sociales daba órdenes a ministros y funcionarios y contestaba a los ciudadanos.

Alvarez llegó a la alcaldía apoyado por el partido 'Revolución Ciudadana'. Su triunfo en los comicios del 5 de febrero del 2023 pusieron fin a 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano en la ciudad.

Twitter, una ventanilla para Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez es muy activo en Twitter. En esta red social cuenta con 107 500 seguidores y ha emitido más de 21 000 mensajes.

Uno de ellos fue en respuesta a Christian Petersen, que encabezaba una protesta de trabajadores y extrabajadores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Los manifestantes piden el cambio de administración en la Institución, tras la ratificación en el cargo de Martín Cucalón.

"No empiecen con esos reclamos que yo no me muevo por presión. Cualquier requerimiento, háganlo formalmente. Cualquier denuncia, pongan la firma en fiscalía", respondió Alvarez a Petersen.

El líder de la manifestación, respondió el mensaje a Alvarez. "Perfecto Sr. Alcalde, se hará todo formalmente, por escrito y con mi firma".

Añadió que espera que se le permita hablar cuando pida la silla vacía en el Concejo Cantonal.

Haga el pedido formal, Lo esperamos en la silla vacía, sin ningún problema. Lo escucharemos con documentos y convocaremos al Crnl. Cucalon. Pero conmigo la presión y show mediático no sirve. Saludos. https://t.co/RdqostUYvu — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) May 22, 2023

Contesta pedidos

Aquiles Alvarez contesta pedidos de los ciudadanos y solicita a sus funcionarios atender las demandas de los habitantes de Guayaquil.

Al anunciar que se harían obras en la Vía a la Costa, el usuario @ViaLaCostaLucha le solicitó "por favor disponer el retiro de estos letreros de la antigua administración".

Ante este pedido, Alvarez respondió "ahora mismo" y tagueó al funcionario municipal encargado del tema.

Horas después, se informó del retiro de las vallas.

La dirección de @vigilancia_mgye realizó el retiro de vallas y lonas ubicadas en Vía a la Costa.@aquilesalvarez https://t.co/PbZTh9GUM2 pic.twitter.com/JrFLD6Hl85 — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) May 23, 2023

Visita nuestros portales: