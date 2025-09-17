El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 17 de septiembre de 2025 que impulsará una pregunta en la próxima consulta popular y referendo sobre una nueva Asamblea Constituyente en Ecuador.

El abogado constitucionalista, Edison Guarango Mariño, explicó a EL COMERCIO cómo funciona este proceso y las consideraciones a tomar en cuenta al solicitarlo.

Daniel Noboa impulsará una nueva Asamblea Constituyente

El anuncio de Daniel Noboa se da en un contexto de tensiones con la Corte Constitucional, entidad que rechazó varias de sus propuestas previas para la próxima consulta popular y referendo.

La iniciativa de una nueva Asamblea Constituyente significa para Noboa “devolver el poder al pueblo y liberar al país” de lo que califica como un “secuestro institucional“.

En el documento difundido este miércoles, el mandatario resaltó la necesidad de realizar cambios profundos para combatir el crimen organizado y las estructuras políticas que lo protegen.

Noboa enfatizó que los ecuatorianos votaron por un cambio que las reglas actuales impiden consolidar, y acusó a la Corte de bloquear reformas mediante “activismo político”.

El mandatario afirmó: “Un Ecuador secuestrado por instituciones que olvidaron a quienes debían servir: a ustedes. No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan”.

Anuncio revive una propuesta de campaña

El anuncio revive una propuesta de campaña que el Gobierno dejó de lado en mayo de 2025, cuando optó por reformas constitucionales en la Asamblea Nacional donde cuenta con mayoría.

Esta medida genera debate sobre el proceso constitucional en Ecuador, ante el referendo previsto para el 30 de noviembre.

Analista explica el proceso para llegar a una Asamblea Constituyente

El abogado constitucionalista Edison Guarango Mariño analizó las implicaciones técnicas y temporales de la propuesta de una nueva Asamblea Constituyente.

El experto explicó que la Corte Constitucional ya desarrolló previamente jurisprudencia sobre convocatorias a asambleas constituyentes, pero que es un tema más complejo que los anteriores propuestos.

“Tiene que haber una pregunta que se le va a hacer a la ciudadanía en relación con una posible Asamblea Constituyente; para ello se debe realizar una redacción de considerandos que introduzcan a la pregunta”, indicó.

“Esto tiene elementos más técnicos, como detallar la forma de elección, forma de cesión, ¿cuánto se van a demorar?, ¿cómo se van a elegir?”, explicó.

Pregunta demanda mayores técnicas y plazos

Guarango enfatizó que esta pregunta demanda una mayor técnica de redacción constitucional, por lo que se puede complicar el proceso.

“Hasta ahora, hay al menos 12 solicitudes ante la Corte Constitucional sobre este tema y ninguna ha sido aprobada, justamente por la dificultad”, comentó.

Sobre el procedimiento que se debe seguir, Guarango detalló que todo inicia con la redacción de la propuesta para ponerla a consideración a la CC.

“La Corte Constitucional analizará los considerandos que introduzcan a la pregunta. Son una serie de requisitos. Después pasa a consulta popular y se realiza la elección de los asambleístas constituyentes y finalmente, con el proyecto de Constitución, se convoca al referéndum”, dijo el abogado constitucionalista.

Tiempos no alcanzarían hasta el 30 de noviembre previsto

Edison Guarango Mariño opinó que los tiempos para nuevas preguntas no alcanzan hasta el 30 de noviembre de 2025, anunciado por Noboa.

“A lo mucho, se lograrán las preguntas sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento a los partidos políticos”, afirmó.

“El problema es que el Presidente ha cometido errores. No planteó bien la redacción de las preguntas y sus considerandos. Esto retrasó el proceso”, mencionó Guarango.

De enviar la pregunta sobre una nueva Asamblea Constituyente, el abogado asegura que la consulta popular podría realizarse el próximo año.

“Esta propuesta es más compleja y requiere otro tipo de complementos y una técnica fuerte“, puntualizó el profesional.

