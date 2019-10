¿Qué implica la salida de Ecuador de la OPEP?

LEA TAMBIÉN

El anuncio de Ecuador de salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde enero del 2020 tiene dos implicaciones para el país, explica el exviceministro de Comercio Exterior, José Orellana.

La primera es que la decisión abre la puertas para que Ecuador aumente su producción de petróleo, en momentos en que la OPEP analiza las cuotas de producción para el siguiente año. “Es posible que la OPEP esté analizando mantener las cuotas o ajustarlas para el siguiente año y Ecuador, en cambio, busca aumentar su producción. Son dos objetivos que no se unen”, comentó Orellana.



El Ministerio de Energía anotó en un comunicado difundido hoy, martes 1 de octubre del 2019, que “la decisión radica en los asuntos y retos internos que debe asumir el país, relacionados a la sostenibilidad fiscal”.

📌 COMUNICADO OFICIAL 📄 | Informamos sobre la decisión de Ecuador de dejar de pertenecer a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en 2020. Conozca más detalles ⬇ pic.twitter.com/5AjaeYgeU4 — Recursos y Energía EC (@RecNaturalesEC) October 1, 2019

Es probable, cree Orellana, que el Ministerio de Energía reactive la solicitud de licencias ambientales para el bloque petrolero ITT. El Ministerio de Energía solicitó 10 en el área de Ishpingo de ese bloque, pero el Ministerio del Ambiente solo entregó 3.



La segunda es que la salida de Ecuador de la OPEP se alinea con la política de acercamiento de Estados Unidos, ya que las decisiones en el grupo de exportadores de petróleo ha estado liderado por Arabia Saudita y Rusia.



Según Orellana, el país busca un acuerdo comercial con el país del norte, su principal socio comercial, y la salida de Ecuador de la OPEP puede ser vista como una buena señal por esa nación.



Finalmente, el experto considera que el país no verá mayores efectos negativos producto de esta decisión, ya que no es la primera vez que Ecuador deja la membresía.



El Ecuador ingresó a la OPEP en 1973, pero suspendió la membresía en 1992. En el 2007, el país volvió a tener participación activa hasta la fecha. “El país estuvo 15 años fuera de la OPEP y no nos causó problemas”, anotó el exviceministro.

Ecuador es el socio más pequeño del grupo petrolero, por lo que el peso que tiene en las decisiones no es mayor. De igual manera, la producción del país es de 531 480 barriles diarios de crudo, que es pequeña comparada con socios como Arabia Saudita que bombea 10 millones diarios de crudo.