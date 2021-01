Alcalde anuncia contratación directa para la operación del Metro de Quito

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se pronunció sobre el proceso de contratación del operador del Metro la tarde de este lunes, 11 de enero del 2021.

En rueda de prensa, el Burgomaestre señaló que se lo va a hacer a través de gestión directa y contratación de servicios con un concurso público, transparente “donde se contratarán a los mejores técnicos del mundo”.



Yunda indicó que “hemos decidido, después de estudiar varias modalidades de contratación, que lo oportuno es la contratación directa, la contratación de servicios a través de un concurso público”.



El Alcalde agregó que “de forma inmediata, esta semana, se lanzará el concurso invitando a todos los sectores para ser veedores del proceso”.

Agradeció a Edison Yánez y lo reconoció como uno de los pocos entendidos en materia de movilidad en el país y un excelente académico que ha hecho un trabajo digno. Comentó que él ha presentado su renuncia porque se dedicará a actividades de índole privado. El directorio deberá reemplazarlo en una terna.



Sobre los tiempos de contratación, Yunda dijo que demorará unos 90 días, mientras tanto se comenzará con las pruebas y marcha blanca. “Desde los primeros días de abril invitaremos a los gremios y barrios y se dejará un horario libre donde la gente podrá subirse al Metro, como parte de las pruebas para medir los subsistemas de la obra”.



Aseguró que la contratación de servicios es mejor que la alianza estratégica y que tienen documentos que lo respaldan. Reconoció que se trata de una obra que le ha costado mucho a la ciudad (USD 2 009 millones) y que uno de los beneficios será que se contratará mano de obra nacional.



En la mañana, durante la entrega de un campamento para atención ciudadana y de emergencias de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, en el sur de la ciudad, el Burgomaestre aseguró que la capital es capaz de aprender y también de operar una obra tan importante como es el Metro.



Dijo que la Alcaldía hará valer los derechos de los trabajadores quiteños y ecuatorianos. "Yo estoy planteando que sea una operación propia de la empresa del Metro. Para eso fue creada. Y si se tiene que contratar servicios, y si se tiene que contratar especialistas, es entendible", manifestó.



Según Yunda, puede hacerse un traspaso de conocimientos por parte de expertos durante unos dos o tres años para que luego la Municipalidad pueda hacerse cargo de la operación por propia cuenta. Citó como ejemplo lo que se ha hecho en República Dominicana, Panamá y Medellín.



La contratación del operador ha generado controversia en el Concejo Metropolitano. El viernes 8 de enero, en el Palacio de Cristal del Itchimbía, se trató este tema sin resultados concretos. La sesión terminó luego que el Alcalde abandonó la reunión sin dar explicaciones, lo cual generó cuestionamientos en la mayoría de ediles. Esa tarde se conoció además la renuncia del gerente de la Empresa Metro de Quito, Edison Yánez, quien desempeñó esas funciones desde el 18 de julio de 2019.



El Directorio de la empresa conocerá y analizará la solicitud de renuncia de Yánez, este martes 12 de enero.



Como parte del proceso para contratar al operador del sistema del Metro, a inicios del año pasado, el Municipio recibió expresiones de interés para la operación de 10 empresas internacionales, con quienes se ha realizado una visita técnica para conocer la obra.



Se habló de manejar la figura de aliado estratégico, sin embargo, para algunos concejales, no se puede hablar de alianza estratégica porque la empresa aliada no asumiría el riesgo de la demanda (si hay o no pasajeros), sino que se le pagará por un servicio determinado. Por esa razón se trataría más bien de una delegación del servicio. Y en ese caso, le compete al Concejo decidir no solo al Directorio del Metro, explicó la edil Luz Elena Coloma.



El tiempo que tomaría una u otra contratación es otro de los factores que se analizan. Según Yunda, el proceso de contratación del que habló no demoraría. "Justamente son procesos mucho más rápidos. La empresa ya está conformada. El giro de la empresa es justamente para operar el Metro", aseguró.



Está previsto que la construcción del Metro se termine el 31 de marzo del 2021. De allí se arrancaría con una serie de pruebas técnicas. Sobre la pregunta de cuándo empezaría a servir el nuevo sistema, el Burgomaestre aclaró que no es decisión del Alcalde el decir cuándo. "Son pruebas técnicas que requieren algunos meses para hacer los simulacros para que ya cuando se abra al público estén totalmente probado en todos los sistemas".



En un inicio se había indicado que el operador sería el encargado de hacer ese tipo de pruebas, pero Yunda aclaró: "Yo no estoy por un operador. Yo estoy para que la empresa Metro con la anuencia de varios expertos en cada uno de los sistemas pueda operar con las quiteñas y quiteños que trabajan en las más de 600 plazas de empleo que se generarán. Ojalá se dé prioridad a la mujer quiteña que ha sido la más golpeada y afectada en la pandemia".