Alcalde Jaime Nebot repudió acto de 'barbarie' en Posorja

Según el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, lo ocurrido en la parroquia rural de Posorja es un “acto de barbarie” con el que “nadie puede estar de acuerdo”.

Sobre el ajusticiamiento de tres personas por parte de una turba el martes 16 de octubre del 2018, refirió que las personas pueden llegar a tomarse la justicia por manos propias cuando consideran que no hay una justicia efectiva, lo cual cree que es condenable.



“Pero no es menos condenable que existan jueces y fiscales, no todos, alcahueteados por leyes que no deberían existir porque son prodelincuenciales”. Durante su enlace radial de los miércoles, citó que si se toma “el expediente de un violador, asesino, secuestrador o de un ladrón, 5, 10, 15 veces han estado en la cárcel e igual número de veces han salido”. Entonces, el delincuente sabe de fondo que aquí no les pasa nada, dijo.