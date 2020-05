Hasta 12 meses durará ajuste a la jornada de la burocracia

LEA TAMBIÉN

Uno de los gastos más fuertes en el Presupuesto General del Estado es el que corresponde al pago de nómina en el sector público.

Desde el 2000, este rubro había mantenido cada año una tendencia creciente, pero en el 2019, ese egreso tuvo una caída de USD 448 millones, debido a que el Gobierno comenzó un plan de ordenamiento fiscal en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Para este año, debido a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, el Gobierno incrementará el recorte de este rubro a USD 980 millones; esto es el 11% del total que se había presupuestado para la nómina, antes de la pandemia.



El pago de salarios a la burocracia representa casi la cuarta parte de todo lo que desembolsa el Estado. Por la caída de ingresos y la crisis derivada de la crisis sanitaria, en marzo y abril el Fisco registró atrasos en el pago de sueldos a los funcionarios. En algunos casos, los haberes se pagaron con más de 15 días de retraso.



En este contexto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que realizar un recorte fuerte en este rubro es complicado, debido a que el 80% de lo que se gasta en salarios corresponde al pago de personal de salud, docentes, Fuerzas Armadas y Policías. Entre estos dos últimos, que son del sector seguridad, el Fisco esperaba destinar este año USD 1 951 millones.



De ahí que el Ejecutivo aspira a alcanzar esta meta de recorte con tres medidas: la finalización de contratos ocasionales, reducción de horas en la jornada laboral y con la reestructuración de las entidades para reducir el tamaño del Estado.



La primera medida comprende la finalización de entre 3 500 y 4 000 contratos ocasionales que están por vencer este mes. La Confederación Na­cional de Servidores Públicos estima que existen en el país 620 000 funcionarios.



La segunda medida se enfocaría en reducir en dos horas la jornada de los empleados de la Función Ejecutiva, excepto en los sectores salud, Fuerzas Armadas y Policía. Los maestros, en tanto, tendrían una reducción de una hora de su jornada. El ministro de Trabajo, Luis Poveda, explicó que la medida durará seis meses y podrá prorrogarse seis meses más. Mientras tanto, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, dijo que en el caso de los maestros la reducción podría aplicar por seis meses.



El Ministerio de Trabajo explicó que la decisión representará un recorte de 16,6% en el salario mensual de los trabajadores, pues el cálculo se hace tomando en cuenta que son 240 horas de trabajo al mes.



La reducción para los docentes, en cambio, sería de 8,33% de su salario mensual.



Los docentes están preocupados por la reducción del salario y por la terminación de contratos ocasionales. En Ecuador hay 166 658 profesores de planteles fiscales.



De ellos, alrededor del 21% tiene contratos ocasionales. Un profesor empieza su carrera en el magisterio en la categoría G, con un sueldo de USD 817, tras ganar un concurso de oposición y méritos.



Al llegar a la categoría más alta del escalafón, un docente tiene un ingreso mensual de USD 1 676, aunque en esa escala se ubica menos del 1% de estos profesionales.



Wilmer Santacruz, dirigente de la Red de Maestros, calcula que para la mayoría de docentes el recorte será de unos USD 65 mensuales. A Santacruz le preocupa que muchos de sus compañeros tengan que priorizar el pago de alimentos y créditos que han sacado para continuar sus estudios, ya que se eliminaron las maestrías costeadas por el Estado y otras capacitaciones.



Además, dicen, usan paquetes de datos en sus celulares o servicios de Internet, para comunicarse con sus estudiantes. Hasta ayer, 19 de mayo del 2020, el 45% de maestros no cobraba su sueldo de abril. El dato lo confirmó Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores.



Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, detalló que la medida de ajuste era necesaria y acotó que los salarios del sector público duplican a los del sector privado. “Los salarios públicos subieron 78% desde 2007. Los burócratas también tienen que contribuir a solucionar la crisis”.



Gonzalo Paredes, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, cree que estas medidas, sumadas a las que se esperan en el sector privado con la reforma laboral, tendrán un impacto negativo en el consumo, lo que afectará a la reactivación de los negocios. Y acotó que la media incidirá en la morosidad en la banca. “Muchas familias van a privilegiar el ahorro y el pago de necesidades básicas”.



Puntos de vista



‘Impacto irá a la clase media’



Iván Bastidas / Confederación de Servidores

​

Las medidas de ajuste salarial en el sector público impactarán a ciudadanos de clase media. El gremio había propuesto al Gobierno que realice auditorías e implemente un plan enfocado en reducir el personal del nivel jerárquico superior y que se terminen contratos de niveles más altos para que se los vuelva a contratar en niveles inferiores de la escala salarial. Pero no fue tomada en cuenta.



‘Son medidas tramposas’



Mesías Tatamuez /Presidente del FUT

​

Estas medidas económicas son una entrega más de poder y concesiones al sector privado. Además son medidas tramposas; no ponen un techo, no ponen nada para la venta de los combustibles, y tampoco dicen qué pasará cuándo el precio del petróleo se incremente. El 15 de mayo sellaron la alianza que tenían entre el Gobierno, los empresarios y el Fondo Monetario Internacional.



‘El Fisco está en lo correcto’



Jaime Carrera/Observatorio de la Política Fiscal



El Gobierno está en la dirección correcta, más que por convicción, por obligación. La caja pública está absolutamente vacía y el Gobierno no tiene alternativa que reducir el gasto estatal. En cuanto a al masa salarial del sector público, el Gobierno tiene que ser más agresivo, esto tiene que ampliarse a la Asamblea, al Seguro Social, a las Fuerzas Armadas que tiene sueldo elevadísimos.



‘Volvería lo de octubre’



Salvador Quishpe / Dirigente de la Conaie

​

El Presidente anunció que no habría tributos en las Leyes aprobadas. Sin embargo, eso se cayó con el anuncio de que se quitarán dos horas de trabajo a un sector y una hora a los profesores. Eso significa que logró una aportación de los que ganaban de USD 500 en adelante, porque esas horas no les pagarán. La gente se moviliza y podrían volver en cualquier momento las acciones de octubre.



‘Matriculación seguro bajará’



Margarita Velasco / Observatorio Social Ecuador

​

El impacto se sentirá en la matrícula. Y el retroceso en lo ganado será de años. Hablo de cobertura: 97% de niños de 5 a 14 años va a la escuela y 73%, a la educación media. Priorizarán necesidades básicas, sus hijos trabajarán. La calidad que ya era cuestionable bajará. ¿Cómo será el futuro?, ¿vamos al abismo? Hay crisis, pero firmamos una Convención, para priorizar derechos. ¿Qué pasó?



‘El ajuste es necesario’



Pablo Zambrano / Psdt. Cámara de Industrias

​

Los industriales creen que las medidas son un buen inicio dada la situación fiscal del país y el déficit. Las medidas van en la línea de lograr un equilibrio en las finanzas públicas a través del recorte del gasto estatal. Sin embargo, queda trabajar en un cambio de política que permita que las finanzas y las cuentas fiscales del Ecuador sean sostenibles a futuro, en los próximos cuatro o cinco años.