Ministerio de Agricultura y Agrocalidad dan recomendaciones para el consumo y manipulación de alimentos

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), emitió un comunicado, este viernes 13 de marzo de 2020, sobre el proceso para el consumo sano y la manipulación de alimentos en el país.

El organismo hace énfasis en el consumo sano de alimentos como una de las medidas de prevención de contagios de covid-19.



1. Lavarse las manos con agua y jabón, además de desinfectar superficies de trabajo.



2. Separar los alimentos crudos de los cocinados.



3. Cocinar completamente los alimentos (70ºC).



4. Usar agua y materias primas seguras.



5. Mantener los alimentos a temperaturas seguras.



Para la manipulación de alimentos, el MAG detalla lo siguiente:

​

1. Incluso en las áreas/países donde se hayan reportado casos de coronavirus, los productos cárnicos pueden consumirse de forma segura, si se cocinan y se manipulan correctamente durante su preparación.



2. Es recomendable que los productos cárnicos provengan de centros de faenamiento autorizados por la Agencia.



3. Animales enfermos o especies que hayan muerto a causa de alguna enfermedad, no deben comerse bajo ninguna circunstancia.



4. Es recomendable usar distintas tablas de cortar y cuchillos al manipular carnes crudas y alimentos cocinados.



5. Lavarse las manos antes, mientras y después de haber manipulado alimentos.



6. No desabastecer los supermercados, para no dejar a otros ciudadanos sin alcohol, gel desinfectante u otros insumos. Todos necesitamos protegernos, usemos de manera adecuada los elementos que se encuentran en el mercado para evitar la especulación.



El MAG aseguró que las vías de dotación de productos agropecuarios están funcionando de manera normal, por lo cual se garantiza el abastecimiento de los productos a escala nacional en los diferentes centros de expendio.



Además, resaltó que los alimentos inocuos (seguros) constituyen el eslabón fundamental para tener una población sana. Ecuador cuenta con sistemas de calidad instaurados en campo, a través de la certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), detalla el comunicado.