La Agencia Nacional de Tránsito aplicará el bloqueo de vehículos

Desde este miércoles 29 de mayo del 2019, los dueños de carros y motos podrán quitarse las deudas de encima. Ese día, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) procederá con el bloqueo de vehículos cuyos propietarios acarreen multas económicas.

Estas puede ser porque vendieron sus autos y los nuevos dueños no transfirieron el bien o porque estos fueron chatarrizados, destruidos por fenómenos naturales, robados o simplemente ya no circulan por fallas mecánicas.



Esta medida beneficia a Geomar Coello. Ella cuenta que su carro fue robado en el 2009, cuando sufrió un secuestro exprés en Quito. Recuerda que presentó la denuncia en la Policía Judicial y que se iniciaron las investigaciones, pero nunca recuperó su propiedad y tampoco le dio de baja.



Diez años después, en enero pasado, consultó en el Servicio de Rentas Internas el valor de sus impuestos y descubrió que adeudaba USD 1 800 por la matrícula del vehículo que le fue arrebatado violentamente.



“Cuando ocurrió el robo pregunté en la Policía qué otro trámite debía hacer, pero nadie me dijo que se debía dar de baja en la ANT”.



La ANT emitió el pasado 28 de febrero la resolución 008, en la que dictaminó las nuevas reglas para bloquear las deudas por matriculación e infracciones que acarrean vehículos con este tipo de problemas.



Esta resolución no beneficia a quienes ya pagaron las deudas acumuladas.

Ese es el caso de Diego Cerón. Su multa data de 1993, cuando vendió su carro, pero tampoco se concretó el traspaso. No tenía un contrato de compra-venta ni recordaba el nombre de la persona a quien vendió su bien. Así que, pidió un préstamo quirografario y decidió pagar USD 1 600 por las matrículas acumuladas y deshacerse de la deuda.



El pago realizó en noviembre del 2018. Pensó que con el desembolso ya estaba solucionado todo. Pero en enero de este año se le generó un nuevo valor por USD 75 correspondiente a la matriculación del 2019. “A los que somos ciudadanos responsables se nos castiga, porque a los que ya pagamos las multas no nos van a devolver el dinero”.



Por Compraventa



La ANT propone dos vías: con contrato y sin contrato de compraventa. En el primer caso, la persona debe hacer una solicitud a la ANT y adjuntar una copia del contrato con reconocimiento de firmas ante un notario. Si no cuenta con el documento, la persona que consta como propietario debe solicitar el bloqueo y ajuntar una declaración juramentada.



Por robo

​

El propietario puede solicitar el bloqueo del vehículo y adjuntar la copia de la denuncia en la Policía Judicial o la orden del juez, quien dispone el bloqueo. En caso de que usted no tenga la denuncia, puede hacer una declaración juramentada en la que consten las características del vehículo y la fecha en la que fue hurtado. También debe tener el título de propiedad.



Por chatarrización

​

Si el dueño tiene un certificado de chatarrización podrá solicitar el bloqueo por inactividad. La ANT le exige que el solicitante incluya el título de propiedad del automotor. Los que no tienen papeles deben presentar una declaración juramentada con la fecha de la chatarrización. Si el bien es de una persona que murió, sus herederos pueden hacer el trámite.



Por daño irreparable

​

Se debe solicitar el bloqueo a través de un formulario en que se indica que el vehículo está sin circular y no puede volver a hacerlo por las razones específicas.La ANT verificará si se ha registrado algún movimiento desde esa fecha. En caso de desastre natural se debe adjuntar la certificación de que tal hecho ocurrió, emitida por la autoridad competente.



El desbloqueo

​

Si el vehículo robado es encontrado, usted podrá solicitar el desbloqueo y cancelar los valores pendientes por matriculación. La ANT también puede desbloquear el vehículo y volver a cargar los valores pendientes si descubre que la persona mintió. En el caso de compra-venta, la entidad da un plazo de 30 días para finalizar el trámite de traspasar el bien.