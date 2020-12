Un aeropuerto en Florida estrena robot de desinfección contra el covid-19

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida (EEUU), expresaron este jueves 10 de noviembre del 2020 su satisfacción por el éxito de una prueba con un robot autónomo que utiliza tecnología ultravioleta (UV) de alta densidad para desinfectar y combatir el covid-19.

El director de aeropuertos del condado de Monroe, Richard Strickland, explicó en un comunicado difundido por la oficina de información de Cayo Hueso que la adquisición del robot tenía como objetivo aumentar las prácticas de limpieza y la protección de los pasajeros del aeropuerto en la era del coronavirus.



"Los pasajeros que viajan al Aeropuerto Internacional de Key West (Cayo Hueso) y utilizan sus instalaciones deben saber que hemos hecho todo lo posible para protegerlos contra el covid-19", señaló Strickland.



Los responsables del aeropuerto compraron el robot de desinfección ultravioleta a UVD Robots, una compañía que asegura que la máquina está diseñada para eliminar el 99,9% de los patógenos dañinos en el aire y las superficies, incluida el covid-19.



Según un representante del fabricante, el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso se encuentra entre los primeros aeropuertos de Estados Unidos en adquirir una de estas unidades sofisticadas que proporciona desinfección no química.



Está previsto que el robot inicie la noche del próximo 15 de diciembre sus operaciones de limpieza y servicio en las instalaciones del aeropuerto.



La técnica de la luz ultravioleta ya ha sido utilizada desde hace tiempo como desinfectante en laboratorios, hospitales y, en algunas ocasiones, en el tratamiento de aguas residuales con el propósito de matar los microbios y otros organismos.



El robot, con una altura levemente inferior a los 6 pies (1,82 metros) y un peso de más de 300 libras (136 kilos), tiene la capacidad de moverse por el aeropuerto de forma autónoma una vez que haya sido programado para recorrer la superficie, pero siempre bajo la supervisión de un operador quien sigue el progreso a través de una tableta.



La luz que emite el robot durante el ciclo de desinfección activo es tan intensa que solo se puede utilizar fuera de horario laboral, cuando no hay personas presentes.



Y para proteger a las personas de la exposición a los rayos UV, un sensor apaga la luz si se detecta presencia humana.



Los funcionarios del aeropuerto precisaron que el robot puede desinfectar todos los espacios interiores del aeropuerto en aproximadamente dos horas y media.



No obstante, pese al uso del robot, se continuará utilizando la desinfección manual y el suministro de máscaras para todo el personal y los usuarios del aeropuerto, con el fin de ayudar a mitigar la amenaza del covid-19.



Con apenas diez destinos de vuelo, el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso a menudo tiene restricciones de peso en la carga y equipaje, ya que su pista tiene tan solo 5 076 pies (1 547 metros) de largo.



Durante el 2019 el tráfico de pasajeros (embarque y desembarque) fue de 969 069 personas.