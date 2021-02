En 17 de 24 provincias del país se hará revisión de los sufragios

Finalmente hubo humo blanco. Ayer, 12 de febrero del 2021, luego de casi seis horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que se llegó a un acuerdo con los presidenciables Guillermo Lasso (Creo-PSC) y Yaku Pérez (Pachakutik), en relación al proceso de escrutinio de las elecciones generales.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, confirmó que se revisará el 100% de la votación en Guayas, incluidas las actas con novedades. Además, se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Aclaró que se trata de un proceso de revisión contable de los votos.



El CNE hará un instructivo para que se operativice el acuerdo. Además, se habilitará una veeduría ciudadana al sistema informático con delegados de las partes.



Atamaint precisó que una vez terminado el proceso de revisión se hará la proclamación definitiva de resultados. “Todo el proceso se transmitirá en vivo en los canales del CNE de manera continua”.



Gerardo de Icaza, delegado de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), “saludó” el compromiso mostrado por los actores.



Lasso aventaja a Pérez para definir el paso al balotaje del 11 de abril, en el que está confirmado el candidato de Unes, Andrés Arauz.



En la reunión, pactada a las 11:00 de ayer, 12 de febrero, el CNE desplegó un dispositivo de seguridad, para resguardar la reunión propuesta por Pérez, quien en la víspera solicitó que se realice el recuento de votos en siete provincias: Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar.



En la instalación de la cita, Lasso señaló que apoyaba la propuesta de Pérez, para que dentro del marco de la ley se revise el escrutinio. “Porque si no tomamos como sustento y base de las instituciones a la Ley, pues estaríamos abandonando el estado de Derecho”.



Sin embargo, ayer la propuesta de Pérez se modificó a lo largo de la hora y media que duró la reunión. De entrada, el candidato de Pachakutik amplió su propuesta inicial y anunció que ingresó a la Corte Constitucional (CC) un pedido de medidas cautelares para que se suspenda el escrutinio. Ahora pide que se efectúe el recuento en las 24 provincias.



Ante los delegados de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los consejeros del CNE, Pérez presentó cuatro casos de actas con inconsistencias en Guayas, Pichincha, Azuay y Tungurahua, en las que no tenía votos asignados, había diferencias entre el número de sufragios computado y el registro que le adjudicaron en el sistema de escrutinio, entre otras novedades.



El consejero Luis Verdesoto pidió a Pérez que se recopilen y presenten los elementos de queja para evaluación. “Primero evacuemos los temas con dudas concretas”, sugirió.



Después intervino Lasso. El postulante de Creo-PSC Coincidió en que Pérez tiene el derecho legal de presentar los casos con pruebas necesarias, para impugnar determinados resultados. “Si hay 9 o 10 casos no es una muestra que pueda invalidar un proceso”, apuntó.



Enseguida Pérez salió al paso y dijo que, a su criterio, se está demostrando que hay “anomalías”. Luego extrapoló los cuatro casos que presentó al 15% de actas con novedades que se reportó al inicio del escrutinio y que, según dijo, equivaldrían a 1,5 millones de votos. “Lo que pedimos es transparencia”, dijo.



Verdesoto insistió en un consolidado de reclamos. Sugirió que en cada provincia donde hay “susceptibilidades” se dé paso al reconteo de una muestra. Y que si luego de la verificación se mantienen las supuestas inconsistencias, se puede dar paso al reconteo en conjunto. Incluso, puso como plazo para lograr este cometido el martes de Carnaval.



Pérez no estuvo de acuerdo. “No queremos un muestreo. ¿Por qué le tienen miedo a la verdad?”, señaló el presidenciable de Pachakutik.



Lasso también cambió su discurso inicial y planteó una propuesta que reconoció que no está contemplada en la Ley. “Recontemos la totalidad de Guayaquil, para que no tenga dudas, voto a voto”.



El candidato de Creo-PSC dijo que las actas con novedades en Guayas generaron dudas en Pachakutik. Reconoció que él mismo se sorprendió de aquello. “Pido al CNE, más allá de la ley, en homenaje al pedido del candidato Pérez, abra el 100% de urnas de Guayaquil, y cuente los votos uno a uno, en presencia de delegados”.



Lasso sostuvo que no se puede someter al país a la incertidumbre de un recuento total de votos, pues eso favorecería a Andrés Arauz, candidato del correísmo auspiciado por la alianza Unión por la Esperanza (Unes), que ya aseguró su presencia en el balotaje.



Sin embargo, cuando el asunto parecía que no progresaría, se decidió tomar un receso de 30 minutos. Y tras una larga ausencia de las partes, se informó que se había llegado a un acuerdo: que el recuento de votos se haría al 50% en 16 provincias y al 100% en Guayas.