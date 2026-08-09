10 de Agosto de 1809: el ‘rugido’ que despertó la identidad ecuatoriana

El 10 de agosto de 1809 es mucho más que una fecha en los libros de historia o una lección de cívica en las aulas. Es un recordatorio urgente de lo que nos hace ecuatorianos: libres, rebeldes y valientes. El Primer Grito de Independencia representa el inicio de la lucha por la libertad que marcó un antes y un después en el continente americano, el verdadero ‘rugido’ de libertad.

Hoy, Ecuador conmemora 217 años de un acontecimiento que sentó un precedente en la emancipación del dominio español en América Latina y que permanece como uno de los hitos más importantes de su historia.

Vistazo a la historia

El 10 de agosto es feriado en Ecuador por el Primer Grito de la Independencia.

Con la emancipación del dominio español, Ecuador comenzó a construir su propia identidad nacional. Quito se convirtió en el escenario central de una gesta histórica que encendió la llama de la independencia y sirvió de inspiración para otros movimientos revolucionarios en una América aún sometida al poder de la corona española. De allí nació una denominación que perdura hasta hoy: Quito, Luz de América.

Todo comenzó la noche del 9 de agosto de 1809, cuando la casa de Manuela Cañizares, en Quito, se convirtió en escenario de una reunión clandestina. Allí se congregaron intelectuales, abogados, marqueses y otros criollos que debatieron estrategias para librarse del dominio español y firmar el primer decreto independentista en Quito.

“¡Cobardes…hombres nacidos para la servidumbre ¿De qué tenéis miedo…? ¡No hay tiempo que perder…!”, dice la historia que habría dicho Cañizares, ante la duda de algunos presentes por rebelarse. Este encuentro sería el preludio de los acontecimientos que se dieron horas después.

El 10 de agosto de 1809, los acontecimientos en Quito dieron un giro decisivo: los patriotas lograron la destitución del presidente de la Real Audiencia de Quito, el español Manuel Urriés ‘Conde Ruiz de Castilla‘.

En su lugar se instauró una Junta Soberana de Gobierno, concebida como una nueva autoridad política y presidida por Juan Pío Montúfar con José Cuero y Caicedo como vicepresidente.

El estruendo de las campanas desde todas las iglesias del Centro colonial y el disparo de salvas en El Panecillo, anunciaban lo soñado: los primeros pasos hacia la ruptura con el poder colonial español.

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Pero los españoles no dejaron el camino fácil

Como era de esperarse, la rebelión de Quito no fue recibida con beneplácito por las autoridades españolas. Meses después, se movilizaron tropas desde Guayaquil, Popayán y Pasto con la misión de recuperar el control de la ciudad y sofocar el movimiento que había desafiado a la Corona.

Con la llegada de las fuerzas militares, Manuel Urriés, conde Ruiz de Castilla, retomó el poder y disolvió la Junta de Gobierno. A partir de entonces comenzó la persecución de sus integrantes, muchos de los cuales fueron identificados, apresados y sometidos a procesos por haberse levantado contra la autoridad colonial. Para cuarenta de ellos se pidió, incluso, la pena de muerte.

La gran masacre del 2 de agosto de 1810

En el Museo Alberto Mena Caamaño se recrea una trágica escena del proceso independentista ecuatoriano, en el cual se intentó contener el desánimo en contra de la corona española. Foto: Archivo / El Comercio.

Casi un año después, el 2 de agosto de 1810, Quito volvió a estremecerse. Un grupo de quiteños intentó ingresar al cuartel donde permanecían recluidos varios de los protagonistas de la revolución de 1809, con la intención de liberarlos. El intento desencadenó una violenta represión que terminó con la muerte de numerosos prisioneros en lo que la historia recuerda como la Masacre del 2 de Agosto.

Aquel episodio, convertido con el paso del tiempo en uno de los símbolos más dolorosos del proceso independentista, permanece representado en el Museo Alberto Mena Caamaño. La represión no apagó los deseos de emancipación.

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La lucha continuó

Primer Grito de la Independencia, en la Plaza Grande.

La Masacre del 2 de Agosto dejó una herida profunda en Quito, pero no consiguió apagar el deseo de libertad. Por el contrario, el sacrificio de los próceres se convirtió en un símbolo que trascendió las fronteras de la Real Audiencia y alimentó los anhelos independentistas que comenzaban a crecer en otros territorios de América Latina.

Con el paso del tiempo, la gesta quiteña adquirió un lugar especial en la memoria independentista del continente. En Chile, por ejemplo, comenzó a difundirse la denominación de Quito como el “Primer Grito de Independencia de América Latina”.

La lucha continuó durante los años siguientes hasta alcanzar un punto decisivo el 24 de mayo de 1822, cuando las fuerzas independentistas triunfaron en la histórica Batalla de Pichincha, un hecho que selló la independencia de Quito del dominio español y de todas provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito.

La representación de la indentidad de Ecuador

Aficionados ecuatorianos alientan a la Selección durante el Mundial 2026.

Por eso, el legado del 10 de Agosto trasciende las páginas de la historia. Es un símbolo de ese espíritu de lucha que forma parte de la identidad ecuatoriana.

Hoy, las cadenas son distintas. Ya no se trata de romper con un poder colonial, sino de enfrentar desafíos que siguen condicionando la libertad de miles de ecuatorianos: la pobreza, la delincuencia y la violencia que azote en algunos rincones del país.

Sin embargo, el anhelo de vivir en un país más seguro y con mayores oportunidades permanece intacto. Porque, más de dos siglos después, aquel grito de libertad todavía resuena con luz para América y el mundo.

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10 de agosto de 1809, Primer Grito de Independencia: Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió el 10 de agosto de 1809 en Quito?

El 10 de agosto de 1809, los patriotas quiteños destituyeron al presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urriés, conde Ruiz de Castilla, e instalaron una Junta Soberana de Gobierno.

El levantamiento fue resultado de una conspiración iniciada la noche del 9 de agosto en la casa de Manuela Cañizares. El movimiento desafió al poder de la Corona española y es conocido como el Primer Grito de Independencia. Quito pasó a ser reconocida simbólicamente como “Luz de América”.

❓ ¿Quiénes participaron en el Primer Grito de Independencia de 1809?

En el movimiento participaron intelectuales, abogados, marqueses y criollos quiteños que buscaban establecer una nueva autoridad política frente al dominio español.

La noche del 9 de agosto de 1809, varios de ellos se reunieron en la casa de Manuela Cañizares para definir la estrategia del levantamiento. Al día siguiente se conformó una Junta Soberana de Gobierno, presidida por Juan Pío Montúfar, con José Cuero y Caicedo como vicepresidente.

❓ ¿Qué pasó después del levantamiento del 10 de agosto de 1809?

Las autoridades españolas enviaron tropas desde Guayaquil, Popayán y Pasto para recuperar el control de Quito y sofocar la rebelión.

Tras el ingreso de las fuerzas militares, Manuel Urriés, conde Ruiz de Castilla, retomó el poder y disolvió la Junta de Gobierno. Sus integrantes fueron perseguidos, apresados y sometidos a procesos judiciales; incluso se solicitó la pena de muerte para 40 de ellos.

❓ ¿Qué ocurrió en la Masacre del 2 de Agosto de 1810?

El 2 de agosto de 1810, un intento de liberar a los prisioneros de la revolución de 1809 desencadenó una violenta represión que terminó con la muerte de numerosos presos.

Un grupo de quiteños intentó ingresar al cuartel donde permanecían recluidos varios de los protagonistas del levantamiento. La jornada quedó registrada como la Masacre del 2 de Agosto, uno de los episodios más dolorosos del proceso independentista de Quito. Actualmente, este hecho también es representado en el Museo de Cera de Quito.

❓ ¿Cómo terminó el proceso independentista iniciado en Quito en 1809?

El proceso independentista alcanzó un momento decisivo el 24 de mayo de 1822, con la victoria de las fuerzas independentistas en la Batalla de Pichincha.

La rebelión de 1809 no significó la independencia inmediata, pero se convirtió en un antecedente fundamental de la lucha contra el dominio español. Años después, la victoria en Pichincha permitió consolidar la independencia de Quito y de los territorios que formaban parte de la Real Audiencia de Quito.

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