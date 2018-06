Consejos para cuidar a las mascotas durante el verano

El aumento de la temperatura en esta temporada requiere de algunos cuidados especiales. Las personas que tienen animales de compañía deben estar atentos para prevenir deshidratación, golpes de calor y quemaduras por el sol.

El primer paso para asegurar el bienestar de las mascotas en el verano es proveerles de suficiente agua. Perros y gatos necesitan tener acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Si piensas ausentarte por un tiempo mayor a cuatro horas se recomienda dejar dos platos de agua llenos. Para mantenerla fresca puedes colocar hielos, indica PetMD, un portal de medicina veterinaria.



Aunque estén protegidos del sol, los animales que se quedan dentro de casa también pueden sentir calor. La recomendación de VetStreet, un sitio de cuidados para mascotas, es dejar la casa bien ventilada, las ventanas un poco abiertas o con el aire acondicionado encendido.



La hora de salir a pasear o jugar también debe modificarse en la época más calurosa del año. Se recomienda salir temprano por la mañana o en la tarde. Lo ideal es evitar las horas de sol más fuerte (entre las 11:00 y las 17:00). Esto evitará que los animales se lesionen las almohadillas de sus patas por el calor del pavimento.



Esto no quiere decir que los canes deben dejar de ejercitarse en el verano. Sin embargo, la recomendación es realizar sesiones cortas. Por ejemplo, en lugar de salir una vez al día por 30 minutos se puede salir dos veces al día por 15 minutos cada una. Esto ayudará a que la mascota descanse y no se deshidrate. No hay que olvidar llevar agua al parque o a la caminata.



También se pueden realizar sesiones de ejercicio dentro de casa. Se puede aprovechar el verano para enseñar nuevos trucos a las mascotas. Los juguetes que estimulan la mente de los animales también cumplen la función de liberar energía.



Finalmente hay que cuidarse de los golpes de calor. Estos ocurren principalmente cuando las mascotas se quedan dentro de los automóviles. Incluso en períodos cortos de tiempo, la temperatura dentro del vehículo puede subir rápidamente. En apenas 10 minutos los animales pueden entrar en shock.