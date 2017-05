La Virgen de Guadalupe inspira moda de millennials latinas de Estados Unidos

Cuando Patty Delgado diseñó una chamarra de mezclilla con la imagen de la Virgen de Guadalupe hecha con lentejuelas nunca pensó en crear tendencia en la moda, sino que lo hizo como demostración de orgullo que sienten de sus raíces las nuevas generaciones de latinos en Estados Unidos.

"Los millennials latinos tienen tanto deseo y orgullo de representar su cultura en su ropa. Se sienten conectados con mi ropa porque son como unas declaraciones muy fuertes de nuestra identidad", manifestó a Efe Delgado.



La joven, de 25 años, ha estado buscando por años algo que la identificara como una "Latin-Mex", como se le conoce a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, pero nunca encontró algo que la representara o la retratara ni en las vitrinas físicas ni en las virtuales.

Please Virgencita, destroy @realdonaldtrump 🔥🙏 #dumptrump #mexicoinmypocket

Graduada en Estudios Religiosos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), esta diseñadora perteneció a varios grupos de activistas del Este de Los Ángeles, donde evidenció la lucha de los millennials latinos por encontrar un espacio en la sociedad estadounidense.



Precisamente fue en un viaje a México donde Delgado encontró, por casualidad, la idea que marcaría el comienzo de su diseño al colocar un aplique de lentejuelas de la "Morenita" en una chamarra de mezclilla, que luego todas sus amigas quisieron comprar.

"Para mí, la Virgen de Guadalupe dice mucho de dónde vengo y dice mucho de mi historia como mexicana y como latina y por eso me identifico mucho con esa imagen", explicó.

Tras hallar el concepto que quería desarrollar, el nombre de su marca vino casi de manera natural: "Hija de tu madre".



Delgado comentó que este es casi su segundo nombre, ya que así le llama su familia desde que comenzó a hacer travesuras.

Up close and personal 📸✨ #virgencitajacket

Aunque a primera vista el nombre de esta marca parece irreverente, la diseñadora indicó que la frase tiene un contexto que se acerca precisamente a la Virgen de Guadalupe, la madre de todas las mexicanas.



En esta aventura, que nació en la sala de la casa de sus padres, Delgado vio oportuno que la propuesta debería ser inclusiva y que sus diseños deberían pensarse para "gorditas, flaquitas, g eritas, morenitas, latinas...".



Así, en medio de la búsqueda para hallar iconos que identificaran a las "Latin-Mex", Delgado se dio cuenta que se estaba dejando afuera a otro grupo de jóvenes mexicanos que necesitan representación.

We have a surprise! 🙊And it may or may not involve a certain beloved Mexican artista...

"Creo que en Los Ángeles y en el Sur de California somos como bien "Mexi-Centric", como que siempre pensamos en México y que México es toda latinoamérica pero eso no es cierto", indicó.



Esta reflexión la llevó a ampliar sus horizontes y diseñar artículos que representen a cada uno de esos aportes culturales que se encuentran en la comunidad hispana del país.



Actualmente, el pequeño negocio de Delgado, que cuenta con diseños únicos hechos a manos -algunos con la participación de artesanos mexicanos-, solo está en Internet y se mantiene con los pedidos hechos en la página web que proceden no solamente de Estados Unidos sino también de otros lugares lejanos como Inglaterra o Australia.

Boricua, morena, dominicano, colombiano 🙌🌎💕

Tras la crisis económica de 2009, los negocios conocidos como "Startup" han ido recuperando terreno y según el índice Kauffman estos han mostrado un fuerte repunte que llegó en el 2016 a casi 0,40 % en creación de nuevas compañías.



California, con 0,42 % se situó en la cabecera como el estado con más creación de Startup, es decir que 420 personas de cada 100 000 inician un nuevo negocio cada mes.

Aunque Delgado no sabe si su negocio sobrevivirá los vaivenes económicos o si podrá asegurarse un espacio en el mercado, está segura que la propuesta de "Hija de tu madre" inspirará a los jóvenes hispanos a no tener miedo a expresar lo que son, especialmente en el momento político que vive el país.



"Ponerte tu cultura en tu ropa y demostrar que eres latino en ese aspecto es superpoderoso, es como decir que no tienes miedo", concluyó.