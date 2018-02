Carolina Herrera, la venezolana que dio glamour al mundo

Dar un paso al costado de la dirección ejecutiva de House of Herrera fue una decisión difícil para Carolina Herrera, de argumentos rotundos y de estilo siempre impecable.

A sus 79 años, es enérgica y prefiere tener todo bajo su control, así que fue ella misma quien apuntó a su sucesor: Wes Gordon, de 31 años, que fue consultor creativo de la firma durante 11 meses.



El diseñador tiene ahora la responsabilidad de continuar con el legado de sofisticación atemporal que caracteriza a la casa de moda desde 1981.



Herrera lanzó su primera colección hace 37 años, después de que su amiga y la entonces editora de Vogue, Diana Vreeland, la animara a dejar su idea de diseñar textiles por la de crear una marca.



Nacida en una familia de alta sociedad venezolana, desde niña conoció de cerca las colecciones y vistió a los diseñadores de alta moda como Cristóbal Balenciaga.



En la década de los 80, ya era reconocida en los círculos sociales de Nueva York como una mujer de gran gusto y llegó a las listas de las mujeres mejor vestidas.



Si bien los críticos pensaron que la incursión de Herrera en el diseño se trataba de un capricho de una burguesa, su propuesta tuvo una gran acogida entre las mujeres de alta sociedad.



Jacqueline Kennedy Onassis fue una de sus más fieles clientas. La diseñadora dice, en una entrevista con la presentadora Adela Micha, que la exprimera dama de los Estados Unidos vistió de Carolina Herrera sus últimos 10 años de vida.



La creación de una marca, fiel a la elegancia y a la belleza, llevó a Herrera a convertirse en la diseñadora de modas hispana más reconocida a nivel mundial.



Ahora, además de las colecciones de alta moda para mujeres, House of Herrera maneja líneas de perfumes para hombres y mujeres.



También está CH Carolina Herrera, una división de moda ‘ready to wear’ y accesorios para hombres, mujeres y niños y una línea de gafas.



La diseñadora venezolana creó este emporio con base en máximas que no cambian con las tendencias de una industria siempre afectada por lo que está a la moda.



La fiebre por el ‘sportswear’ y por la estética de lo feo, abrazadas por marcas como Fenty y Balmain, es algo inconcebible para Herrera.



La marca tiene la misión de que quien la use se sienta bella, moderna y siempre lista para los roles del mundo actual.



Por ello, Carolina Herrera se ha convertido en favorita de primeras damas, Michelle Obama y Melania Trump la han usado; de reinas, como Letizia de España, y de celebridades, como la Renée Zellweger.

Herrera mostró su última colección en la Semana de la Moda de Nueva York, en febrero, con al menos una decena de camisas blancas, la prenda que reinventa con capacidad inagotable. Para la siguiente temporada, Carolina estará en primera fila.