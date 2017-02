El traje de baño de una pieza es sexi y moderno

El terno de baño entero recupera popularidad para el feriado de Carnaval, gracias a nuevos cortes y colores.

La sensualidad y la diversión en la playa ya no es sinónimo de pequeños trajes de baño que eran exclusivos para mujeres con cuerpos esculturales. El enterizo ahora ya no es una opción aburrida, gracias a que las marcas a escala global se han esforzado por proponer más diseño a estas prendas.



Las tendencias llegaron al Ecuador y tres marcas locales mostraron las innovaciones que le dieron al clásico traje de baño de una pieza: Alcatraz, Acqua y Plus Trends Swimwear.



La primera es un negocio de María Salazar, gerenta comercial, y Juliana Rodríguez, diseñadora de moda . Alcatraz nació hace un año y medio y el enfoque es el de “investigación de tendencias a nivel mundial”, indica Salazar.



Un 'one shoulder' con vuelos grandes de Alcatraz. Foto: Galo Paguay / CHIC!

Los enterizos regresaron gracias al ‘boom’ de la moda retro, según la gerenta comercial de Alcatraz. La marca refresca estos ternos de baño con estampados en colores verdes que hacen referencia a la naturaleza, como el de la foto, vuelos, escotes, entre otros.



Encontrar el enterizo ideal puede ser difícil, pues las mujeres tienen largos de torso y curvas diferentes. Por ello, Alcatraz también trabaja bajo medida. Esta marca está en el local 39 del Centro Comercial Cumbayá, en el Z Lifestyle Gallery, y en Guayaquil en la tienda de Mónica Campaña y en Candyland.



Acqua empezó a diseñar trajes de baño para el mercado ecuatoriano hace 15 años y la trayectoria le ha permitido a esta empresa poner sus productos en las perchas de cadenas como De Prati, Bebé Mundo o Megamaxi.



Acqua usa varias de las tendencias acutales en este traje de baño: las líneas, el azul y los corrugados. Foto: Galo Paguay / CHIC!

María Paula Alarcón, diseñadora de la marca, cuenta que los enteros siempre fueron parte importante de los productos de Acqua. La firma se dio a conocer por ofrecer opciones para el mercado de señoras.



Ahora las jóvenes también piden estos trajes, así que al diseño se han sumado escotes sujetados con cordones, transparencias, o trikinis. Se trabaja con textiles modernos que, por ejemplo, tienen líneas gruesas o estampados inspirados en la naturaleza.



Acqua tiene locales en el Paseo San Francisco, CCI, Quicentro Sur y CCNU. En Guayaquil está en el Policentro y en Village Plaza.



Una novedad en el mercado de trajes de baño es el lanzamiento de la línea Swimwear de Plus Trends Company. Esta empresa ecuatoriana, dirigida por María Eugenia Donoso, está enfocada en atender las necesidades de la mujer de talla grande.

Plus Trends Swimwear elabora trajes de baño enteros y de dos piezas, llamados ‘fatkinis’. Los ternos de baño cuenta con fajas ‘slim fit’ reforzadas, que ayudan a moldear la figura. Además, el diseño cuenta con trucos para estilizar: se usa corrugados, el corte de la pierna no es muy escotado, etc.



Las tendencias no se dejan de lado. Hay vuelos, transparencias y estampados. Esta marca está a la venta en el local 12 del Centro Comercial 12 de Octubre y en cadenas a escala nacional.



Modelos: Samantha Sánchez e Inés Resnikoff / Agencia D.I.S



Maquillaje: Valeria Flachier



Locación: Jardines Hotel Quito