Dos ecuatorianas en un especial de certámenes de belleza

Ana C. Alvarado

Miss Supranational, Mr. World y Miss World son tres de los certámenes más importantes a nivel mundial. En ellos participan los modelos más destacados del mundo. Y Ecuador también tuvo su presencia en dos de ellos y que se podrán ver por en televisión..

El Mr. World es uno de estos concursos. Representantes de 40 naciones, Argentina y Perú entre ellas, participaron. Ecuador no cuenta con la franquicia Mr. World, por lo que no ha enviado un concursante a ninguna de las ediciones. Durante dos semanas los aspirantes a la corona se pusieron a prueba con múltiples desafíos y entrevistas en el Southport Theatre and Convention Centre de Southport, Reino Unido. Esta es la novena edición del certamen, que tuvo a un sudamericano como ganador en cuatro ocasiones. La transmisión será el 5 de enero, a las 22:30, en OnDIRECTV.



Por otra parte, la elección de Miss Supranational también llama la atención por su colorido. Aunque este certamen tuvo su primera edición en 2009, logró convertirse en uno de los más prestigiosos en la escena mundial. Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico y Venezuela enviaron a sus representantes. Ivanna Abad Vásquez fue por Ecuador. La machaleña de 1.75 cm de altura estudió economía y tiene una pastelería en su ciudad natal, Machala. El evento se desarrolló en Krynica-Zdrój, Polonia, y algunas de sus actividades se llevaron a cabo en la vecina República Eslovaca. El programa se podrá ver el jueves 12 de enero, desde las 21:00.



Finalmente, el Miss World, donde Ecuador tuvo una participante, también cautiva por su encanto. El concurso se realizó el 18 de diciembre en Estados Unidos. La machaleña Mirka Cabrera representó al país. Para la noche de talentos del certamen Miss Mundo, Cabrera tenía previsto cantar la canción Yo nací aquí. Ella fue Reina de Machala 2014 y compitió en la Reina Mundial de Banano 2014 y en Miss Ecuador 2015.