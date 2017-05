Bolsos y maletines para hombres se diseñan en Ecuador

Los bolsillos no siempre abastecen todo lo que un hombre debe llevar en su día a día: las llaves, el celular, la laptop, documentos del trabajo, artículos de uso personal, entre otros. Ante esta necesidad, Jorge Luis Puente decidió crear una marca de accesorios que cubra el mercado masculino y que ofrezca diseños atractivos.

Oba Bags nació hace un año. Oba son las iniciales de ‘our best addiction', que en español quiere decir “nuestra mejor adicción”. Puente explica que el gusto por los accesorios ayuda a construir la imagen personal a la vez que da comodidad.

Una maleta crossover con capacidad para una tableta y accesorios como llaves y celular. Foto: Armando Prado / CHIC!

Los productos de Oba Bags son elaborados con cuero sintético importado, pues Puente es vegano y no está de acuerdo con el uso de cueros de origen animal. “Hay gente que me dice que si no es cuero no me compra, pero les explico la calidad de los materiales, les doy garantía y quedan satisfechos”.



La calidad de los materiales es un enfoque importante en la marca, por lo que el forro de los bolsos es de un textil impermeable y resistente.

Un portafolio negro, con división para laptop. Foto: Armando Prado / CHIC!

Los productos para hombres de Oba Bags van desde bolsos pequeños, con capacidad para una tableta y accesorios, hasta maletas de viaje con las medidas estándar de los aviones. Los precios oscilan entre USD 45 y 70.



Esta marca quiteña tiene una línea para mujeres que incluye carteras de diferentes diseños y colores hasta productos enfocados en ejecutivas como portalaptops, portafolios, entre otros. Además, hay productos para universitarias.

Oba Bags también elabora bolsos y carteras para mujer. Foto: Armando Prado / CHIC!

Puente también hace diseños personalizados. Para ello trabaja directamente con el cliente y en menos de una semana le entrega el producto terminado.



Oba Bags hace envíos a todo el Ecuador, recibe los pedidos a través de sus redes sociales, y también inauguró una isla en el CCI.