Will Smith vuelve a conectar con el público a través de una producción audiovisual de alcance global.

Ecuador aparece como uno de los escenarios clave de este ambicioso proyecto.

El actor compartió un adelanto de su paso por el país como parte de una serie documental que recorre los territorios más extremos del planeta.

Las imágenes forman parte de una producción que se estrenará a mediados de enero.

Un adelanto desde Ecuador

Este 8 de enero de 2026, Will Smith publicó un video promocional de su visita a Ecuador.

El material será parte de la serie ‘De Polo a Polo‘.

“Explorando las maravillas de Ecuador y haciendo nuevos amigos en el camino”, escribió el actor en sus redes sociales. El mensaje acompañó imágenes inéditas de su experiencia en el país.

Paisajes y encuentros culturales

En el video, Smith aparece dando un soplo que da paso a una escena de la Amazonía ecuatoriana.

También se lo observa en un recorrido en tren y caminando sobre los rieles en Alausí.

El adelanto incluye momentos junto a habitantes de la Sierra y la Amazonía.

Estas escenas reflejan la diversidad natural y humana del Ecuador.

Una serie de desafíos extremos

En National Geographic se cuenta que Will Smith emprende un viaje extraordinario de polo a polo con una travesía de 42 000 kilómetros desde el Polo Sur hasta el Polo Norte.

Grabada durante más de 100 días, la serie documental recorre todos los biomas del planeta —hielo polar, desiertos, selvas, montañas, sabanas y pantanos— y muestra al actor y productor integrándose en comunidades locales para vivir, de primera mano, la experiencia de habitar algunos de los paisajes más impresionantes y extremos del mundo.

Ecuador en el centro del viaje

Ecuador es uno de los países protagonistas del documental global ‘Pole to Pole’.

El proyecto sigue a Smith en un viaje de 100 días por los siete continentes.

Ciencia y dimensión humana

Dentro de la agenda de Nat Geo, el capítulo de Ecuador se estrenará el 24 de enero.

En este, Will acompaña al líder waorani Penti Baihua en la Amazonía en la búsqueda de la anaconda verde gigante.

Una sola escama de la serpiente de cinco metros permite conocer la salud del ecosistema, clave para la fauna y el futuro del pueblo waorani.

Un estreno cercano

La serie se estrenará el 14 de enero en Disney+.

