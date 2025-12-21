La Amazonía de Ecuador será uno de los escenarios principales de ‘De Polo a Polo con Will Smith’, la docuserie de National Geographic que se estrenará el 14 de enero de 2026 en Disney+.

La producción muestra los lugares más extremos del planeta y sitúa a la Amazonía ecuatoriana como un territorio clave en la travesía global del actor estadounidense.

Más noticias:

Will Smith recorre la Amazonía de Ecuador en nueva docuserie de National Geographic

La serie sigue a Will Smith en un recorrido de 100 días a través de los siete continentes, combinando desafíos de aventura con descubrimientos científicos.

Ecuador se destaca por su biodiversidad y por las experiencias que ofrece en la Amazonía, mostrando paisajes y culturas que pocas veces se ven en la pantalla.

Lee más: Will Smith asegura que ‘perdió la cabeza’ cuando golpeó Chris Rock

Will Smith en la Cueva de los Tayos

Uno de los episodios más espectaculares tiene lugar en la Cueva de los Tayos, donde Smith desciende más de 60 metros junto a la alpinista Carla Pérez.

Es famosa por sus formaciones rocosas, galerías profundas y pasadizos complejos, y ha despertado interés científico y exploratorio por décadas. Además, se ha convertido en un sitio de investigación arqueológica y es conocida por leyendas sobre tesoros y restos antiguos, lo que la hace un destino atractivo tanto para aventureros como para científicos.

Encuentro con los Waorani

La docuserie también muestra la interacción del actor con comunidades indígenas, como los Waorani. Smith navega ríos en busca de la anaconda verde gigante, resaltando la conexión del ser humano con la naturaleza y la riqueza cultural de la región.

De la selva a los polos

Los episodios abarcan desde la selva ecuatoriana hasta los hielos de la Antártida, las cumbres del Himalaya y los extremos del planeta. Tras cinco años de producción, Disney+ estrenará la serie completa, ofreciendo una experiencia de exploración global y conservación ambiental.

La docuserie permite a los espectadores descubrir la Amazonía desde una mirada diferente, combinando entretenimiento, educación y respeto por las culturas y ecosistemas que Will Smith recorre a lo largo de su viaje.