Seis voces femeninas figuran entre las más escuchadas del Ecuador

La presentación de Shakira y Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl, en EE.UU., seguido por cerca de 100 millones de espectadores, fue visto como un triunfo para la comunidad latina, así como para las mujeres en la industria musical.

En Ecuador hay artistas que siguen el camino trazado por sus colegas, y son protagonistas de un cambio a escala global que busca reivindicación y empoderamiento femenino en el quehacer artístico.



De acuerdo con la lista de éxitos publicada por el portal Charts Ecuador, hay seis artistas femeninas que se encuentran en el Top 25 ecuatoriano, lo que representa el 24%.



Ese porcentaje confirma el resultado de un estudio presentado en la Conferencia Bill­board de la Música Latina, celebrada el año pasado, que reveló que solo el 11% de los artistas en las listas latinas de éxitos fue mujer, en el 2018.



En el encuentro, cantantes como Anitta y Becky G pidieron más espacio para las mujeres en la industria, no solo como intérpretes, sino también como compositoras, productoras y en cargos de decisión.



La ecuatoriana Naíza coincide con esa visión y asegura que la inclusión en la industria musical es parte de un proceso largo y difícil. “Mujeres de todo el mundo luchan por cambiar el prototipo y las voces se están comenzando a escuchar”, dice.



En el ‘chart’ nacional, Naíza ocupa el primer lugar, con el estreno de su nuevo sencillo Te olvidé. “Es una carrera de resistencia. He decido no dejarme vencer por los obstáculos. Mi mayor reto es llevar al Ecuador a los ojos del mundo”.

Para lograrlo, dice, es importante “trabajar con los mejores” en el área de producción, para ofrecer un producto de calidad al público.



En el segundo puesto del ‘chart’ aparece Sophy Mell, quien promociona la canción Loquita por ti. Dayanara, Nikki Mackliff y Ana Paula también están entre las artistas locales del momento, con temas que van por la línea del pop urbano y ritmos latinos.



Maga Córdova ocupa dos casillas con Te lo buscaste y Error tras error.

Dayanara Peralta, cantante guayaquileña, dice que la industria musical ecuatoriana está dando un giro, con más exposición de mujeres en los escenarios. A su criterio, a diferencia de décadas pasadas, cuando se priorizaba a los conjuntos de tecnocumbia o salsa, ahora las solistas despuntan con géneros como el pop, el rock o el urbano.



Parte de este cambio y del éxito que han tenido las solistas en géneros musicales no tradicionales se ha debido a su internacionalización, con participaciones frecuentes en conciertos y festivales.

“Para ser o no oído, lo que importa es el producto que ofreces”, dice Naíza, sobre una tarea que supera la educación vocal y que se potencia con visión empresarial que junta imagen, talento y promoción.