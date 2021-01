El virus Nipah preocupa a Asia; científicos lo estudian con el fin de evitar otra pandemia

Supaporn Wacharapluesadee es una experta en el rastreo de virus. Dirige el Centro de Ciencias de la Salud y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Cruz Roja en Tailandia, asegura BBC Mundo.

Cuando los primeros casos de covid-19 se comenzaron a importar desde China, al cruzar la frontera con Tailandia, Wacharapluesadee fue una de las primeras en poner un puesto de control para identificar a aquellos viajeros que habían contraído el virus.



Y aunque la científica fue una de las primeras personas en desplegar esfuerzos para desacelerar el contagio de covid-19, ahora parte de su actividad diaria también la dedica a otro virus, el Nipah.



Es así como Wacharapluesadee plantea que este virus podría convertirse en la próxima pandemia, en caso de no estudiarse con la profundidad necesaria para evitar que este continúe propagándose. La preocupación se da a propósito de la alta transmisibilidad del virus.



¿Qué dice la OMS?



En su página web, la OMS señala que en 2018, un paciente en estado crítico fue llevado al Hospital Baby Memorial de Kozhikode en el estado indio de Kerala. Sospechando la presencia de un virus, que no se había visto antes en el área, los médicos enviaron las muestras al Centro Manipal de Investigación de Virus de Karnataka y dieron positivo para el virus Nipah.



De acuerdo con la OMS, el NiV puede provocar dificultad respiratoria aguda, encefalitis y / o convulsiones, y puede progresar al coma dentro de las 24 a 48 horas.



Algunos de los síntomas que pueden desarrollar las personas infectadas son fiebre, dolores de cabeza, mialgia (dolor muscular), vómitos y dolor de garganta, además de mareos, somnolencia, alteración de la conciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda.



Algunas personas también pueden experimentar neumonía atípica y problemas respiratorios graves, incluida una dificultad respiratoria aguda. La encefalitis y las convulsiones ocurren en casos severos, que progresan al coma en 24 a 48 horas.



La OMS estimó una tasa de mortalidad entre el 40 y 75%.



Sobre el virus Nipah (VNi), la OMS menciona que es una nueva zoonosis emergente que causa cuadros graves tanto en animales como en el ser humano y que el huésped natural del virus es el murciélago frutero de la familia Pteropodidae, género Pteropus.



La primera vez que se detectó este virus fue en 1998 cuando un brote de la enfermedad se declaró en Kampung Sungai, Nipah, Malasia.



En esa ocasión, según la OMS, el huésped intermediario fue el cerdo. Sin embargo, en brotes posteriores de VNi no hubo huésped intermediario.



En Bangladesh, en el 2004, las personas afectadas contrajeron la infección tras consumir savia de palma datilera contaminada por murciélagos fruteros infectados. También se ha documentado la transmisión entre personas, incluso en un entorno hospitalario en la India.



De 1998 a 2015, de acuerdo con el organismo, se informaron más de 600 casos de infecciones humanas por el virus Nipah. Los brotes posteriores en India y Bangladesh han ocurrido con una alta letalidad.



Moderna anuncia el desarrollo de una vacuna



La biotecnológica Moderna anunció que está usando la tecnología de ARN mensajero (mRNA), la misma que empleó para su vacuna contra el covid-19, en el desarrollo de nuevas vacunas para el VIH, la gripe y el virus Nipah.



La empresa estadounidense, en un comunicado, señaló que espera comenzar los ensayos clínicos con las vacunas para el VIH y la gripe a lo largo de 2021.



“Después de haber demostrado que nuestra vacuna basada en mRNA puede prevenir el covid-19, esto nos ha animado a perseguir programas de desarrollo más ambiciosos”, señaló en la nota el consejero delegado, Stéphane Bancel.