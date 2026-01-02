La modelo y creadora de contenido Lily Philips comunicó que decidió retomar el cristianismo y bautizarse tras iniciar un proceso de búsqueda espiritual. La joven explicó que la decisión nació luego de atravesar un momento personal complejo que la llevó a revisar su forma de vida y sus creencias.

Philips señaló que durante años se mantuvo alejada de la práctica religiosa y que ese distanciamiento se profundizó con el tiempo. A partir de una experiencia personal significativa, afirmó que volvió a la oración y encontró en el bautismo una forma concreta de renovar su relación con Dios.

Del alejamiento de la fe al nuevo comienzo de Lily Philips

La creadora, de 24 años, explicó que no practicó su fe durante una etapa prolongada de su vida. Con el paso del tiempo, dijo, tomó conciencia de que se había desconectado por completo de su espiritualidad. Ese reconocimiento la llevó a replantear sus prioridades y a buscar nuevamente una base religiosa que había quedado en segundo plano.

Su anuncio se conoció después de que alcanzara repercusión internacional por asegurar que tuvo relaciones con 1 113 hombres en 12 horas. Ese episodio la ubicó en el foco de la atención mediática y generó múltiples reacciones. Ante ello, Philips aclaró que su decisión espiritual no guarda relación con ese hecho ni con la exposición pública. Recalcó que el retorno a la fe responde a una elección personal, tomada sin influencias externas.

Apoyo familiar y mirada sobre su industria

Philips afirmó que su entorno cercano respaldó su decisión. Proviene de una familia con tradición religiosa y contó que uno de sus parientes ejerce como vicario. Aunque describió a su familia como no estrictamente practicante, señaló que encontró comprensión y apoyo al compartir su determinación.

La modelo recordó que durante su infancia la espiritualidad tuvo un lugar en su crianza. Ese vínculo temprano, según explicó, influyó para que el regreso a la religión se diera de manera natural. Retomar prácticas que había dejado no le resultó extraño, sino parte de un proceso personal.

Sobre la industria del contenido para adultos, Philips consideró que existen otros creadores con creencias cristianas que optan por no expresarlas públicamente por temor a ser juzgados. Dijo que aún no ha establecido contacto con personas que manifiesten su fe de forma abierta, aunque espera hacerlo más adelante. También sostuvo que religión y trabajo en este sector suelen percibirse como opuestos, pese a que cada persona vive la espiritualidad de forma distinta.

De cara al Año Nuevo, la creadora manifestó su intención de priorizar su vida espiritual. Sin afirmar que tenga certezas absolutas, definió el bautismo como un paso importante dentro de un proceso de reflexión, equilibrio personal y crecimiento interior.

