Verónica Castro reaparece con oxígeno en la graduación de su hijo Cristian

El 12 de agosto de 2026, el Teatro Royal Pedregal de Ciudad de México se convirtió en escenario de una celebración familiar. Cristian Castro, de 51 años, recibió su título de preparatoria después de completar un programa de estudios a distancia.

Entre los asistentes estaba su madre, Verónica Castro, quien llegó para acompañarlo como madrina de graduación. Sin embargo, la presencia de la actriz también llamó la atención por su estado físico.

Verónica Castro necesitó apoyo para caminar

Según imágenes captadas por el presentador Fabián Lavalle, la actriz ingresó al teatro utilizando una cánula nasal de oxígeno y recibió ayuda para caminar y bajar algunos escalones. Un video de Univisión lo muestra.

De acuerdo con El Universal, Castro llegó acompañada por su hermano Fausto Sáenz y su mánager, Lila Solana.

Pese a las dificultades, la actriz se mostró orgullosa del logro de su hijo. “Yo lo felicito a mi hijo con todo mi corazón… No es fácil estudiar la preparatoria, da miedo”, expresó.

TV Azteca señaló que Verónica Castro enfrenta problemas respiratorios que, ocasionalmente, han requerido el uso de oxígeno.

Cristian Castro terminó la preparatoria a los 51 años

El cantante completó su bachillerato mediante un programa de educación a distancia de PrepaW, institución privada incorporada a la UNAM. Según Nación 321, el proceso tomó dos años y medio.

Durante ese periodo, Cristian Castro combinó sus estudios con su agenda musical. Ahora, de acuerdo con Excélsior, contempla continuar su formación y estudiar una carrera universitaria en la UNAM.

El cantante había comenzado la preparatoria en su juventud, pero dejó los estudios para dedicarse a la música. Esta vez, consiguió completar esa etapa acompañado por su madre en una fecha especialmente importante para ambos.

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