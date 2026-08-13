Cristian Castro demostró que nunca es tarde para estudiar

El cantante mexicano Cristian Castro se graduó de la preparatoria a los 51 años el 12 de agosto de 2026, durante una ceremonia celebrada en el Teatro Royal Pedregal de Ciudad de México.

El logro académico beneficia la preparación personal del artista, quien ahora busca ingresar a la universidad.

🎓 ¿Cómo completó Cristian Castro sus estudios de preparatoria?

Cristian Castro concluyó el bachillerato mediante un programa de educación a distancia en PrepaW, institución privada incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proceso tomó dos años y medio de preparación continua, según reportó Nación 321.

Durante este ciclo, los profesores Aarón Wornovitzky y Carmina Quevedo brindaron acompañamiento pedagógico al intérprete.

De acuerdo con información de Excélsior, el artista alternó sus tareas escolares con su agenda de conciertos para no abandonar el programa académico.

👩‍👦 La presencia de Verónica Castro en la graduación

Verónica Castro acudió al Teatro Royal Pedregal como madrina de graduación de su hijo, donde llamó la atención por llegar con apoyo de oxígeno.

La actriz asistió para respaldar al cantante en el evento protocolar, según detalló El Financiero.

Cristian Castro reconoció anteriormente que su madre influyó en su decisión de culminar la etapa escolar.

La ceremonia también marcó la graduación de la primera generación de alumnos del centro educativo.

¡#CristianCastro llegó al lugar donde será su graduación de preparatoria y estas fueron sus primeras declaraciones! 🙌🏻🎓🧑🏼‍🎓🎤



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🏛️ ¿Qué carrera universitaria planea estudiar Cristian Castro?

Cristian Castro contempla continuar su formación académica en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El artista expresó su intención de iniciar una carrera universitaria en los próximos meses.

El cantante cursó el primer año de bachillerato en su juventud, pero interrumpió las clases para dedicarse a la música.

Su motivación actual se enfoca en mantener la disciplina académica junto a su carrera musical.

Graduación de Cristian Castro; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuántos años tiene Cristian Castro en 2026? Tiene 51 años. Nació el 8 de diciembre de 1974 en Ciudad de México, por lo que en 2026 cumple 52 años en diciembre. ❓ ¿Qué gira está haciendo Cristian Castro en 2026? Realiza el Nada – Solo Éxitos Tour 2026, con conciertos en México, incluyendo múltiples fechas en el Auditorio Nacional de la CDMX y paradas en Monterrey, Guadalajara, León, Mérida y Querétaro. ❓ ¿Cuáles son las canciones más famosas de Cristian Castro? Entre sus éxitos más buscados están No podrás, Lo mejor de mí, Amor eterno, Mañana, El triste y Se fue el sol, temas que suelen incluir en sus setlists en vivo. ❓ ¿Cristian Castro tiene hijos o familia conocida? Es hijo del actor y comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés y la actriz Beatriz Castro; ha mantenido su vida privada relativamente reservada, y en búsquedas recientes no hay información oficial ampliamente difundida sobre hijos propios.

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