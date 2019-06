El uso de vehículos eléctricos implica nuevos retos ambientales a futuro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mercado de vehículos eléctricos continúa en expansión en Ecuador y el mundo. Aunque la comercialización de estos automotores busca disminuir la contaminación del aire, su uso plantea nuevos retos ambientales a futuro.

La disposición final o reciclaje de las baterías es un tema que las empresas que venden estos vehículos deben empezar a planear para los próximos años. En países más avanzados en este campo, ya se está pensando en ideas para que estas baterías no se conviertan en un problema ambiental.



Marcelo Pozo, profesor del Departamento de Automatización y Control Industrial de la Escuela Politécnica Nacional, explica que la disposición final de las baterías “no es un problema actual, sino algo que se viene”. Cuando estas mueran o terminen su vida útil, habrá que depositarlas en algún lugar y en ese momento pueden surgir las complicaciones.



Pozo explica que los esfuerzos ahora están puestos en investigar las formas en las que se puede continuar reutilizando a estas baterías. La idea es que no solamente funcionen para hacer otras iguales, sino que sus elementos sirvan para más aplicaciones.



Las que no puedan ser recuperadas deberán ser depositadas en sitios que cuenten con las condiciones especiales, para que no se conviertan en un problema para el suelo. Pozo explica que una opción son las cavernas o cementerios de baterías, que ya se han empezado a construir en otros países.



Estos cementerios son una especie de rellenos sanitarios especializados, que deben tener mecanismos para evitar que contaminen el suelo. En Noruega, donde se han alcanzado récords en ventas de vehículos eléctricos, ya se están destinando recursos para construir estos lugares en zonas alejadas.

Desde enero hasta abril de este 2019 se han vendido 21 eléctricos, a diferencia de los 443 híbridos y 41 758 vehículos convencionales. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Pozo dice que actualmente se está buscando que estás baterías cada vez aumenten su ciclo de vida y funcionen por más tiempo. En Ecuador, donde se busca dar más facilidades para la compra de los eléctricos, los comerciantes también tienen planes para cuando llegue el momento de su disposición final.



Roberto Ortega, subdirector de Posventa de Renault en Ecuador, explica que es importante tener ciclos de carga adecuados para alargar el tiempo de vida útil de una batería. Esta empresa ha pensado en dos opciones para la reutilización y disposición final de estos aparatos.



La primera opción es devolver las baterías al fabricante para que sean almacenadas de forma segura. La segunda opción es realizar las reparaciones especializadas de estos dispositivos para poder reutilizarlas o para que adopten otras funciones. “La idea es no desaprovechar su vida útil”, dice Ortega.



La oficina corporativa de BYD, quienes también ofrecen vehículos eléctricos en Ecuador, explica que la idea es reutilizar sus baterías. Estas, dicen, tienen un promedio de vida útil de 15 años. Al cumplir este plazo, la batería aún cuenta con un 40% de su capacidad de uso, por lo que pueden tener una segunda vida útil.



Según BYD, una vez que cumplen su ciclo, se puede reciclar más del 85% de sus componentes fundamentales, para lo cual tienen una fábrica de reciclaje de estas.



Esta marca empezó a comercializar sus vehículos eléctricos en el 2007 en el mundo y en Ecuador está presente desde el 2017. En 2016 la empresa exhibió cinco automóviles y un bus de 12 metros eléctricos durante Hábitat III, que se llevó a cabo en Quito.

Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en el año 2018 se vendieron 130 vehículos eléctricos. Es decir, siete más que en el año previo. Desde enero hasta abril de este 2019 se han vendido 21 eléctricos, a diferencia de los 443 híbridos y 41 758 vehículos convencionales.