Universidad convierte en logo oficial el diseño casero de un niño 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con la intención de celebrar los 'colores' de la universidad de sus sueños, un pequeño niño de Florida tomó papel y lápiz y creó un logo de la Universidad de Tennessee. Lo hizo porque no disponía de la indumentaria oficial del centro de educación superior y estaba orgulloso de su creación. Sin embargo, en su escuela se burlaron de él.

Laura Snyder, docente de la escuela que invitó a sus alumnos a participar en el evento anual conocido como 'College Colors Day' (día de los colores de la universidad), contó el pasado 4 de septiembre del 2019 lo sucedido en su página de Facebook. Su publicación se volvió viral y llegó hasta la Universidad de Tennessee, que decidió tomar el dibujo hecho por el pequeño niño y convertirlo en un logo oficial.



Según el relato de Snyder, el pequeño estaba particularmente emocionado por el College Colors Day y le había expresado a su maestra que quería vestir una camiseta de la Universidad de Tennessee, pero como no tenía una, su maestra lo animó a vestir una de color naranja, que representa al centro.



"Me sorprendí al ver que dio un paso más allá e hizo su propia etiqueta", escribió Snyder en Facebook. Pero, según la maestra, la alegría del pequeño duró poco. "Luego de la hora de almuerzo, vino de nuevo a mi clase, puso su cabeza en mi escritorio y empezó a llorar. Algunas niñas que se sentaron en la mesa de alado- que no participaron en el College Colors Day- se burlaron del diseño que había pegado en su camiseta. Estaba devastado", escribió.



Snyder reconoció que sabe que los niños "pueden ser crueles y sé que no es el diseño más elegante, pero este niño usó los recursos que tenía disponibles para participar en este día". Añadió que pensaba comprar para su alumno una camiseta de la Universidad de Tennessee y contó que el motivo de su publicación era conocer si alguno de sus contactos en Facebook tenía conexiones con el centro para hacerle al niño una sorpresa especial.

Su pedido llegó mucho más allá de lo esperado. Solo un día después de que realizó la publicación hizo una actualización en la que contó que gracias a todas las personas que habían compartido la historia el pequeño recibiría un paquete especial de parte de la Universidad de Tennessee.



"Nunca podré etiquetar a todas las personas que hicieron esto posible, pero sepan que estoy profundamente agradecida con todos y cada uno de ustedes. Hicieron que esto llegue más allá de lo que nunca me hubiese podido imaginar", escribió ese día.



En otra actualización del caso hecha el 6 de septiembre del 2019 la maestra contó que no era capaz de poner en palabras la reacción que tuvo su estudiante al recibir el paquete desde la universidad que incluía camisetas, gorras, termos, esferos, cuadernos y mensajes escritos a mano de representantes de la universidad.



"Todos los que lo vimos tuvimos piel de gallina o lágrimas en nuestros ojos... Cuando le conté que su diseño se convertiría en una camiseta de verdad y que las personas querían usarla se sorprendió. Tenía una enorme sonrisa en su rostro, caminaba con más orgullo y pude notar que su autoestima creció hoy". La docente añadió que el pequeño no dudó en compartir todos los objetos recibidos con sus compañeros de clase.



Según informa la cadena CNN, "la Universidad de Tennessee dijo que estaba convirtiendo su diseño 'UT' en una camiseta oficial" y "una parte de los ingresos de cada camiseta vendida irá a una fundación antiacoso escolar".



La propia universidad confirmó en su cuenta de Twitter que las camisetas están ya disponibles en preventa y que su arribo está previsto para finales de septiembre.