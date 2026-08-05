¿Puede Galita Ari demandar a Roro? Esto dicen los especialistas

La creadora de contenido española Roro recibió acusaciones de supuesto plagio e identidad por parte de la influencer ecuatoriana Galita Ari este 4 de agosto de 2026.

El caso afecta la reputación de ambas figuras en TikTok e importa por la discusión sobre los límites de la propiedad intelectual en medios digitales.

🎭 ¿Qué sucedió entre Roro y Galita Ari en redes sociales?

La controversia comenzó cuando la tiktoker ecuatoriana acusó a Roro de copiar la voz pausada, el uso de lentes, el estilo de edición y la narrativa de cocinar para su hermano, elementos que utilizaba desde 2018.

Según La Razón, la creadora sudamericana afirmó que ese estilo correspondía a su personalidad y no a un personaje.

La relación entre ambas se originó tras el contacto de Galita Ari con la pareja de Roro mediante una aplicación de citas, antes de que ambos fueran pareja.

La Razón reportó que, a partir de ese momento, la creadora ecuatoriana recibió mensajes ofensivos y comentarios discriminatorios desde perfiles vinculados a la influencer española.

Si quieres conocer en detalle la trayectoria y el perfil de la creadora española, te recomendamos leer nuestro perfil sobre quién es Roro Bueno.

#peru #colombia #España #story ♬ sonido original – galitaari @galitaari Respuesta a @•｡ꪆৎ ˚⋅Maddy ᡣ𐭩 •｡ꪆৎ ˚⋅ 💕 quiero recalcar que fue muy complicado realizar para mí este video, no fue de mi agrado tener que tocar este tema y aún hay cosas que me generan incertidumbre y recelo, ya después de tanto espero, quede constancia si el video lo llegan a sacar o mis cuentas pasan por algo irregular #mexico

⚖️ ¿Podría Galita Ari demandar a Roro por infracción de derechos de autor?

Respecto a un posible proceso judicial, la abogada ecuatoriana Vanessa Almeida explicó en entrevista a EL COMERCIO que el derecho de autor no protege estilos, ideas o formatos en sí mismos, sino obras originales expresadas de forma específica.

Para que una demanda por copyright progrese, la experta señaló que debe probarse la copia de elementos protegidos como guiones o secuencias creativas, por lo que el escenario actual se perfila más como una influencia creativa.

Asimismo, la jurista precisó que, aunque Galita Ari podría demandar desde Ecuador basándose en el Código Ingenios y el Convenio de Berna, el mayor obstáculo radica en la jurisdicción internacional al residir Roro en España.

Por su parte, la tiktoker europea negó las acusaciones a través del periodista Javi Hoyos, según El Universal, afirmando que no conocía a la creadora ecuatoriana y que su inspiración provenía de Lara Smith.

Sara Maridueña, docente de Derecho la UIDE Guayaquil, explica que el derecho de autor protege obras originales, no ideas, estilos o tendencias.

En este caso, la clave no es quién hizo primero un tipo de contenido, sino si se copiaron elementos creativos específicos protegidos.

Los videos originales y sus metadatos pueden servir como evidencia para demostrar autoría y fecha de creación.

También sería necesario probar que existió acceso al contenido original y una reproducción no autorizada, más allá de una simple inspiración.

Además, recomienda analizar las coincidencias creativas y el posible daño económico.

Aunque la creadora ecuatoriana podría considerar una acción legal, una demanda solo prosperaría si logra demostrar una vulneración concreta de sus derechos de autor.

Para profundizar en el impacto del debate sobre propiedad intelectual y originalidad, puedes consultar el análisis sobre las pruebas de supuesto plagio e identidad en contra de Roro.

📱 ¿Por qué la influencer ecuatoriana perdió su cuenta de TikTok?

A mediados de junio de 2024, la cuenta principal de Galita Ari en TikTok resultó suspendida definitivamente por denuncias administrativas de suplantación de identidad.

Según El Universal, la creadora asoció esta baja con la acumulación de reportes durante el crecimiento mediático de Roro en las plataformas.

En una explicación de Galita Ari dada a través de un video de TikTok, la joven ecuatoriana detalló que conservó archivos de enero de 2022 cocinando una pasta carbonara para su hermano como constancia de su contenido original.

En el mismo metraje, indicó que detectó bloqueos de la tiktoker española en cuentas secundarias de reciente creación.

Este modelo de contenido se vincula directamente con tendencias virales de estilo de vida; también hemos analizado en detalle la controversia en torno al movimiento de las tradwives en TikTok.

🔄 ¿Qué cambios realizó Galita Ari en su contenido tras la polémica?

Ante la pérdida de su plataforma original y para evitar comparaciones con Roro, Galita Ari modificó su estilo visual adoptando una voz más grave y usando un delantal rojo en sus publicaciones.

El video explicativo de la creadora ecuatoriana alcanzó miles de reproducciones en TikTok.

El debate entre usuarios de Internet continúa dividido entre quienes identifican similitudes en la narrativa y quienes consideran que corresponden a tendencias generales de la plataforma.

La revisión de las denuncias administrativas por parte de las plataformas determinará el curso técnico de la controversia.

Galita Ari y Roro; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Roro Bueno y por qué se hizo viral en TikTok? Roro Bueno es una influencer española de 24 años que se viralizó por sus videos de cocina elaborada y estilo de vida. Ganó popularidad en redes sociales por preparar platillos desde cero para complacer a su novio Pablo, generando un debate masivo sobre los roles de género y el movimiento tradwife. ❓ ¿Qué significa el término tradwife con el que relacionan a Roro? El término tradwife hace referencia a las mujeres que promueven los roles de género tradicionales, enfocándose en las tareas del hogar y la atención a su pareja. Aunque Roro ha aclarado que no se considera una esposa tradicional, sus videos iniciaron una fuerte conversación digital sobre este estilo de vida. ❓ ¿Qué controversias y críticas ha generado el contenido de Roro en redes? Ha generado controversias divididas entre quienes critican su contenido por considerar que promueve la sumisión femenina y quienes defienden su libertad de cocinar por gusto. La polémica escaló rápidamente en TikTok e Instagram, convirtiéndola en una de las creadoras de contenido más debatidas del año. ❓ ¿Qué ha respondido Roro ante las críticas sobre su relación con Pablo? RoRo declaró en entrevistas que no es sumisa y que elabora sus recetas complejas por pasión hacia la cocina y amor a su pareja. Aclaró que no busca promover un modelo de mujer tradicional y que la dinámica que muestra en internet forma parte de su estilo creativo.

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