Roro y el supuesto plagio a Galita Ari de Ecuador. Te lo explicamos

La influencer española Roro recibió acusaciones de plagio e identidad por parte de la creadora ecuatoriana Galita Ari, tras publicar pruebas sobre el supuesto acoso y copia de su contenido digital.

El caso afecta la reputación de ambas figuras en TikTok e importa por el debate sobre la protección de autoría en redes sociales.

🎭 ¿Qué pasó entre la creadora española Roro y Galita Ari?

La controversia inició cuando Galita Ari denunció en TikTok que Roro copió su formato de videos, voz pausada y estilo de edición activo desde 2018.

Según Vía País, la creadora ecuatoriana afirmó que su estética no era un personaje sino su propia identidad diaria.

La relación entre ambas se originó cuando Galita Ari conoció a la pareja de Roro mediante una aplicación de citas.

Tras ese contacto, la tiktoker ecuatoriana comenzó a recibir mensajes ofensivos y bloqueos en sus plataformas.

Si deseas conocer más detalles sobre la trayectoria y figura pública de la creadora española, te invitamos a consultar el artículo sobre quién es Roro Bueno.

#rorobueno #Galitaari #Identidad #Noticias ♬ sonido original – Candrés Peredo @candresperedo Roro es una impostora? Tiktoker expone cómo le robó la identidad y muestra pruebas! Creadora ecuatoriana acusa a Roro de copiar su estilo en TikTok! La creadora de contenido Galitaari se volvió tendencia luego de publicar un video en el que acusa a RoRo de haberle copiado prácticamente toda su identidad digital, desde la forma de hablar hasta el formato de sus videos #Roro

📱 ¿Roro copió el formato de cocina a la ecuatoriana Galita Ari?

Galita Ari exhibió grabaciones de enero de 2022 cocinando pasta para su hermano con una narrativa similar a la popularizada por Roro.

Según El Universal, la influencer ecuatoriana demostró que usaba lentes, voz suave y delantal años antes del auge de la tiktoker europea.

Por su parte, la contraparte negó las acusaciones a través del periodista Javi Hoyos.

El comunicador señaló que Roro asegura no conocer a Galita Ari y que su inspiración principal para crear contenido gastronómico fue Lara Smith.

Este conflicto se enmarca en un fenómeno mayor en plataformas digitales; para profundizar sobre este estilo de vida y rol digital, puedes revisar nuestro análisis sobre el fenómeno del movimiento tradwife en TikTok.

🛑 ¿Por qué cerraron la cuenta de TikTok de Galita Ari en 2024?

A mediados de junio de 2024, la cuenta principal de Galita Ari sufrió una suspensión definitiva por presunta suplantación de identidad.

Según El Imparcial, la creadora ecuatoriana relacionó estos reportes masivos con el repentino crecimiento mediático de la influencer española en las plataformas digitales.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explicó que los sistemas automatizados de moderación en redes sociales aplican suspensiones preventivas ante reportes acumulativos.

Esta medida afectó la trayectoria de la comunicadora mientras atravesaba problemas de salud.

🔄 ¿Qué medidas tomó Galita Ari ante la polémica con Roro?

Para diferenciar su trabajo, Galita Ari modificó su voz a tonos más graves y cambió su vestuario agregando un delantal rojo.

La explicación de Galita Ari en un video de TikTok de su cuenta detalló que abrió perfiles secundarios para comprobar el bloqueo directo que la española mantenía hacia su contenido.

El debate en plataformas digitales continúa dividido entre usuarios que ven coincidencias en el estilo y quienes atribuyen las similitudes a tendencias generales de cocina.

Roro y Galita Ari; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Roro Bueno y por qué se hizo viral en TikTok? Roro Bueno es una creadora de contenido española de 24 años que se popularizó masivamente por sus videos de cocina elaborada y manualidades dedicados a su novio Pablo. Su formato característico, que inicia con la frase “A Pablo le apetecía…”, generó millones de reproducciones y un intenso debate sobre los roles de género y el estilo de vida tradwife. ❓ ¿Qué significa el término tradwife con el que relacionan a Roro? El término tradwife hace referencia a mujeres que promueven un estilo de vida tradicional centrado en el hogar, el cuidado de la pareja y las tareas domésticas. Aunque la influencer española ha aclarado en entrevistas que no se considera parte de este movimiento, en redes sociales se le vincula por la estética y dedicación de su contenido. ❓ ¿Cuáles son las principales críticas y controversias sobre los videos de Roro? Las críticas se enfocan en que su contenido supuestamente promueve la sumisión femenina al mostrar un esfuerzo extremo por complacer a su pareja. Por otro lado, sus defensores argumentan que crear recetas complejas o encuadernar libros desde cero es simplemente una expresión de amor, pasatiempo personal y estrategia creativa de edición para captar audiencia en Internet. ❓ ¿A qué se dedica Roro Bueno fuera de las redes sociales? Roro Bueno cursa estudios universitarios en Traducción e Interpretación y practica calistenia de forma habitual en España. La joven creadora ha señalado en diversos medios de comunicación que la producción de videos es un pasatiempo creativo y no su única ocupación personal ni profesional.

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