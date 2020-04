Los torneos de videojuegos en línea están en auge

LEA TAMBIÉN

En época de cuarentena, quedarse en casa no es obstáculo para participar en torneos internacionales. Los videojuegos lo posibilitan y los competidores se contactan desde cualquier parte del mundo para el reto.

La opción multijugador on line ofrece sesiones que se cruzan con la realidad y en este campo los famosos no han quedado al margen. Así, por ejemplo, la Fórmula 1 cumple competencias virtuales.



La máxima categoría del automovilismo optó por este formato para estar cerca de sus fanáticos durante el aislamiento por el coronavirus. Los conductores son reales y se enfrentan desde sus casas en el videojuego F1 2019. Es el caso del piloto en desarrollo ecuatoriano Juan Manuel Correa. Practicó en un simulador y comparte con muchos pilotos de Fórmula 1 y Fórmula 2.

‘EFootball PES 2020’ Es la última versión para dispositivos Android del genial simulador de fútbol de Konami. A diferencia de otros títulos con nombre similar, en esta ocasión, los usuarios podrán jugar partidos a través de sus dispositivos. Foto: cortesía Play Station

En el fútbol ocurre algo parecido. A lo largo y ancho del planeta, la mayoría de campeonatos se volcaron por completo a los juegos virtuales para dar ejemplo a sus seguidores que en esta época es mejor quedarse en casa y evitar el contagio de covid-19. Juegos como FIFA o PES están ayudando a los clubes a mantener el protagonismo. Los equipos reales eligen un representante que se enfrenta al de otro equipo en Play Station.

El battle royale es otro género demandado actualmente para competir en torneos. Uno de los más populares ‘todos contra todos’ es Apex Legends, un juego frenético, con distintos personajes, armas y escenarios. Este se encuentra disponible en las plataformas PC, PS4 y Xbox One.

‘Apex Legends’ Es un título de acción tipo shooter Batle Royale, diseñado por Respawn Entertainmente y Electronic Arts para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Personajes legendarios forman equipos para alcanzar fama y fortuna. Foto: cortesía Play Station

Otro de los battle royale de moda para enfrentamientos on line es ‘Call of Duty: Warzone’, videojuego gratuito de la serie ‘Call of Duty: Modern Warfare’. Está activo recién desde marzo último y ya cuenta entre sus filas con millones de jugadores de todo el mundo, que se han lanzado a batallas multitudinarias en escenarios renovados. Las plataformas PC, PS4 y Xbox One posibilitan la competencia.



Pero es Fortnite, sin duda, el battle royale por excelencia. En este año se añadieron más desafíos y hubo cambios en el mapa, mientras los jugadores combaten por ser el último en pie. Utiliza las plataformas: Android, iOS, Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One. El videojuego con mayor cantidad de jugadores compitiendo en torneos en línea al momento es Final Fantasy XIV. Se juega en plataformas PC y PS4.

‘Call of Duty Warzone’ Es una serie de videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico. Fue desarrollada por Infinity Ward. Permitirá al usuario tener la experiencia del combate con un máximo de 150 jugadores. Foto: Cortesía

Los torneos en línea se desarrollan en el marco de la iniciativa Play Apart Together, impulsada por más de 60 compañías de videojuegos en conjunto con al Organización Mundial de la Salud. Todo esto con la finalidad de que la gente se mantenga entretenida en sus casas y en contacto virtual.