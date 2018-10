Tom Petty, un año sin un tesoro del rock

LEA TAMBIÉN

'An American Treasure' (un tesoro americano, en inglés) es el título de la caja especial con música inédita de Tom Petty que se acaba de publicar para recordar a este fundamental e inigualable roquero estadounidense cuando se cumple un año de su fallecimiento.

Autor de álbumes impresionantes como 'Tom Petty & the Heartbreakers' (1976), 'Full Moon Fever' (1989) o 'Wildflowers' (1994), Petty murió el 2 de octubre de 2017 en Santa Mónica (California, EE.UU.) a los 66 años por una sobredosis de opiáceos.



El artista tomaba calmantes para soportar los numerosos dolores que padecía: sufría de enfisema pulmonar, problemas en la rodilla y una fractura de cadera.



El pasado enero, Dana Petty, viuda del artista, y Adria Petty, una de sus hijas, expresaron en un comunicado su esperanza de que el fallecimiento de esta estrella del rock sirva para aumentar la concienciación en EE.UU. sobre la epidemia por consumo de analgésicos que vive el país.



"Entendemos que es una saludable y necesaria discusión y esperamos que de alguna manera este informe ayude a salvar vidas", afirmaron. Sin todo el jaleo legal y constante murmullo de cotilleos que ha acompañado el luto por otras leyendas fallecidas recientemente como Prince, el primer año desde la desaparición de Petty ha transcurrido entre tiernos homenajes a su descomunal trayectoria e influencia en el rock.



Por ejemplo, Emmylou Harris y Chris Stapleton tomaron el escenario de la última edición de los Grammy para interpretar, como tributo a Petty, su emotiva canción 'Wildflowers'.



Aunque no era un artista especialmente prolífico (su último álbum de estudio, 'Hypnotic Eye', se publicó en julio de 2014), las expectativas de sus fans se dispararon cuando los herederos de Petty anunciaron el pasado julio que el 28 de septiembre se editaría la caja 'An American Treasure'.



Ya a la venta, este lanzamiento de lujo, compuesto por cuatro discos y 63 temas, cuenta con 11 canciones inéditas como Surrender, Keep A Little Soul, Gainesville o Lost In Your Eyes.



Además de un libro sobre el artista, 'An American Treasure', que abarca cronológicamente el repertorio de Petty desde sus comienzos en los años 60 hasta sus últimos trabajos, incluye también versiones alternativas y tomas en directo de canciones inolvidables como I Wont Back Down o Breakdown.



"El nivel de Tom como compositor nunca cayó, nuestro nivel como banda tampoco", apuntó en una entrevista reciente con la revista Billboard Benmont Tench, el pianista del incombustible grupo The Heartbreakers, que acompañó al artista durante décadas.



"Era más que una amistad", expuso, por su parte, el guitarrista Mike Campbell en una conversación con Rolling Stone acerca del primer aniversario sin Petty.



"Fue como si el destino o un poder divino nos uniera", agregó Campbell, ahora enrolado en las filas de Fleetwood Mac y que, junto a Tench, colaboró con los familiares de Petty para dar forma a 'An American Treasure'.



Modelo del rock más apasionado y conmovedor como banda sonora para eternos viajes por carretera al estilo de otro incansable genio como Bruce Springsteen, la muerte sorprendió a Petty pocos días después de haber cerrado con tres conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles una gira por Norteamérica con la que celebró cuarenta años de exitosa carrera musical.



Su viuda, Dana Petty, destacó en Billboard la profesionalidad hasta el último minuto de Petty: "Cada concierto era como el primero y último para él. Lo dio todo". "Tuve muchos años maravillosos con este hombre. Fui muy afortunada. Y mi corazón está destrozado, pero le tuve. Y mis hijas le tuvieron, y sus fans y amigos (...). Es un hermoso regalo que nos dio durante mucho tiempo", concluyó.