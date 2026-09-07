Tim Curry, el payaso maldito de ‘It’, contó el incidente que lo hizo dejar la cocaína

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El destacado actor británico Tim Curry, fallecido el pasado 25 de agosto de 2026 a los 80 años, reveló en su libro de ‘memorias Vagabond’ el episodio determinante que lo impulsó a erradicar el consumo de sustancias durante sus compromisos laborales.

La estrella de cine y teatro reconoció que experimentó con el uso de cocaína a lo largo de la década de 1980.

Durante esa etapa, mantuvo una exigente dinámica de trabajo en la que combinaba proyectos de cine, música y obras teatrales de forma simultánea.

El impacto del ritmo laboral y la escena cultural neoyorquina

Según People, tras su asentamiento en Nueva York, el intérprete admitió que adoptó “toda la escena, que incluyó que yo tomara cocaína como pez en el agua”, advirtiendo además que la droga local era “fenomenalmente pura” en comparación con la de Inglaterra.

Esta dinámica lo llevó a consumir dosis antes de sus funciones teatrales en momentos de alto cansancio.

Un momento decisivo sobre el escenario junto al actor Ian McKellen

La causa de muerte de Tim Curry, el inolvidable Pennywise de ‘It’, sale a la luz.

De acuerdo con Yahoo, el punto de inflexión ocurrió en 1980 durante la obra Amadeus en Broadway, junto a Ian McKellen.

Tras consumir una dosis previa, Curry perdió el control parcial de la escena, algo que su compañero notó de inmediato:

“Él lo comunicó levantando una ceja y riéndose un poco, dejándome saber que sabía que yo no estaba del todo bien”.

Tim Curry relató el incidente “horrible” en Broadway que puso fin a su consumo de cocaína en el trabajo.

Aunque no trascendió al público, el actor la definió como una “experiencia horrible” que marcó su límite profesional:

“Fue simplemente no poder tener el control sobre el escenario, especialmente cuando se trataba de un papel que me importaba profundamente”, concluyó sobre el incidente que lo hizo alejarse de las drogas en el trabajo.

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