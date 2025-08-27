Los emblemáticos Los Tigres del Norte visitaron el programa Pinki Promise TV, donde conversaron sobre su trayectoria. También, sobre la música que los consolidó como íconos del norteño y los desafíos que han enfrentado a lo largo de más de cinco décadas.

La presencia de la banda generó gran expectativa entre sus fanáticos, quienes esperaban conocer detalles inéditos sobre la vida de los integrantes y los secretos detrás de su éxito.

Una de las preguntas más esperadas fue: ¿Los Tigres del Norte pensaron en separarse?

Durante la entrevista, Hernán Hernández, bajista y uno de los miembros fundadores del grupo, abordó una de las preguntas que más ha circulado entre seguidores y medios: si alguna vez consideraron separarse.

Hernández explicó que, aunque a lo largo de los años surgieron tensiones naturales entre los miembros, nunca existió un plan concreto para disolver la agrupación.

Subrayó que la unión familiar que caracteriza al grupo, junto con su compromiso por la música, ha sido un factor determinante para mantenerlos juntos.

Los Tigres del Norte sí tienen diferencias

El artista relató que las diferencias se han solucionado mediante la comunicación y el respeto mutuo. Enfatizó que cada integrante ha aportado a la identidad del grupo, lo que ha permitido que Los Tigres del Norte mantengan un estilo único y coherente con su historia.

Asimismo, Hernández reflexionó sobre la importancia de la herencia musical que deja la banda. Destacó que cada canción no solo representa entretenimiento, sino también narrativas de la vida cotidiana de millones de personas que se identifican con sus letras.

Los inicios de Los Tigres del Norte

El grupo tiene a cuatro hermanos y un primo. Su trayectoria comenzó en 1968. Han grabado más de 80 discos y alcanzaron fama tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo en California y Texas, donde su música alcanzó un público masivo.