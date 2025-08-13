Desde Sinaloa hasta el mundo, Los Tigres del Norte llevan la música norteña a rincones insospechados. Lo hacen gracias a sus duetos con artistas de géneros completamente distintos.

Te contamos las colaboraciones que nunca imaginaste.

Más noticias:

Los inicios de Los Tigres del Norte

El grupo tiene a cuatro hermanos y un primo. Su trayectoria comenzó en 1968. Han grabado más de 80 discos y alcanzaron fama tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo en California y Texas, donde su música alcanzó un público masivo.

Contabilizan alrededor de 750 canciones en distintos formatos, incluyendo álbumes, sencillos y reediciones. Su palmarés incluye un Premio Grammy (1988) y reconocimientos en los Latin Grammy, destacando el galardón por Mejor Álbum Norteño en 2022.

Los Tigres del Norte y sus colaboraciones con artistas que nunca imaginaste

Un momento clave llegó en 2011 con ‘MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends‘, un proyecto que promovió la mezcla de géneros y sacudió el paisaje musical.

Ahí abrieron su música al pop, el rock y el rap. Paulina Rubio interpretó Golpes en el Corazón junto a ellos, llevando el norteño al terreno del pop con éxito rotundo.

No te pierdas de leer: ¡Imparables! Los Tigres del Norte vuelven a ganar La Lotería

Andrés Calamaro aportó melancolía a La Mesa del Rincón, con un aire de rock emocional. Juanes transformó La Jaula de Oro en una poderosa balada rock-pop que resignificó el mensaje migrante.

Más colaboraciones inesperadas

El rap irrumpe con fuerza en Somos Más Americanos, tema del álbum ‘Realidades’ (2014), donde Zack de la Rocha, vocalista de Rage Against the Machine, aporta su voz y energía contestataria.

Y un puente hacia el folk tradicional surgió con ‘San Patricio‘ (2010), un álbum concebido junto a The Chieftains y Ry Cooder, que une norteño, celta y regional de México en Canción Mixteca.

Te puede interesar: Los Tigres del Norte exprimen su ‘Lotería’ en la gira más grande del año

Además, en 2022, incluyeron versiones norteñas de emblemáticas rancheras como Si No Te Hubieras Ido y Mujeres Divinas, en el álbum homenaje Y Su Palabra Es La Ley… Homenaje a Vicente Fernández, rindiendo tributo a dos gigantes del género.