Un tigre escapó del auto de su dueño y aterrizó las calles de Rusia

Las calles de Ivanovo, una ciudad rusa, se paralizaron cuando en medio del tráfico, apareció un tigre. El animal intentaba con todas sus fuerzas escapar de su dueño el lunes 15 de julio del 2019. Mientras el hombre trataba de atraparlo, un testigo grabó el incidente. Las imágenes fueron difundidas por el periódico el El País de España.

En el videoclip se ve a un tigre adulto que es trasladado en la cajuela de un vehículo descapotable y que está amarrado a la misma. El animal intenta desprenderse. Luce incómodo, mientras su dueño intenta asegurarlo con una correa para que no escape.



La situación se complicó cuando el tigre logró soltarse de las manos del hombre, saltó del carro y corrió a la carretera sin bozal. Más tranquilo, el felino comienza a caminar por la calle. Los carros aceleran su trayecto. No logró escapar.



El hombre, vestido con un pantalón deportivo, un bividí negro y un sombrero blanco toma la correa y lo obliga a regresar. El tigre, a pesar que intenta nuevamente soltarse, no lastima al hombre ni muestra impulso para violentarlo.

Según informa El País, la policía local de Ivanovo investiga la situación del tigre para saber si es maltratado. La agencia rusa RIA. en cambio, afirmó que el animal pertenecería a un circo.