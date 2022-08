Empleados de Apple recolectan firmas para oponerse al trabajo presencial

Hace tan solo unos días, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, envió un memorando que no fue para nada bien recibido entre algunos empleados de la compañía tecnológica.

Al parecer la petición de regresar presencialmente a las oficinas en el mes de septiembre, causó revuelo entre sus trabajadores, quienes adelantan una recolección de firmas para oponerse a la decisión ejecutiva.

Bajo la premisa de mejorar la capacidad de la empresa de trabajar de manera flexible y reforzar la colaboración entre los empleados, el CEO de Apple anunció la semana pasada unas nuevas medidas laborales que restringirían el trabajo remoto que los empleados vienen llevando a cabo desde el inicio de la pandemia.

La solicitud de Cook de asistir durante al menos tres días a la semana a las instalaciones del gigante tecnológico a partir del próximo mes no tardó en generar rechazo entre algunos de sus colaboradores.

Esta vez fue Apple Together, un grupo de trabajadores de la compañía formado en medio de la crisis sanitaria mundial, quien decidió expresar su preocupación por el bienestar y la diversidad cultural de todos los que allí laboran.

“Creemos que Apple debería alentar, no prohibir, el trabajo flexible para construir una empresa más diversa y exitosa donde podamos sentirnos cómodos para 'pensar diferente' juntos”, fue uno de los argumentos entregados por los trabajadores en contraposición a la decisión de la empresa, de acuerdo con el periódico británico ‘Financial Times’.

Los empleados solicitaron acordar con su jefe inmediato las condiciones horarias, al tiempo que alegaron que con la decisión Apple no solamente estaría socavando sus derechos, sino además, incurriría en un irrespeto hacia las “muchas razones convincentes” por las cuales son personas más “felices y productivas” trabajando en modalidad remota.



Apple Together instó a los trabajadores de la compañía tecnológica a unirse y firmar la petición de no regresar a las oficinas a través de redes sociales.“ ¿Eres un empleado de Apple en la oficina? ¿Está menos que emocionado con el mandato RTO [regreso a la oficina]? Firma la petición, unámonos”, anunciaban mediante su cuenta de Twitter.

Are you an office-based Apple employee? Are you less than thrilled with the RTO mandate? Sign the petition, lets stand together. #appletogether https://t.co/KO0Y0rGvQB