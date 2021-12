Participante denuncia acoso sexual en videojuego de Meta

Redacción Elcomercio.com

El pasado 26 de noviembre del 2021 la empresa Meta (antes conocida como Facebook) dio acceso a un grupo de personas a Horizon Worlds, un videojuego de realidad virtual que aún se encuentra en fase de prueba.

Durante el testeo del videojuego piloto una de las participantes denunció que fue víctima de acoso, pues aseguró que otro avatar (la representación virtual de una persona) en el metaverso la tocó sin su consentimiento, según publicó el portal The Verge.

En un grupo privado de Facebook la mujer escribió: “El acoso sexual no es una broma en Internet, pero al estar en la realidad virtual se añade otra capa que hace que el suceso sea más intenso. No solo fui manoseada anoche, sino que había otras personas allí que apoyaban este comportamiento, lo que me hizo sentir aislada”.

El vicepresidente del videojuego, Vivek Sharma, dijo que el incidente fue “absolutamente desafortunado” y que esta experiencia le permitirá corregir aspectos de seguridad, como una función de bloqueo para que un avatar no interactúe con quien no se lo ha permitido.

“Eso es una buena retroalimentación todavía para nosotros porque quiero hacer (la función de bloqueo) muy fácil y localizable”, dijo Sharma.

Otro caso de acoso

No obstante, ese incidente no ha sido el único caso de hostigamiento en la prueba del videojuego de Meta.

Parmy Olson, una columnista de Bloomberg, dijo que también probó Horizon Worlds y en un momento un grupo de avatares masculinos la rodearon y le tomaban fotos sin su consentimiento.

“Uno por uno comenzaron a tomar fotos de mí. La experiencia fue incómoda y me sentí como un espécimen”, relató Olson.

Más sobre Horizon Worlds

Horizon Worlds es el primer intento de Meta de lanzar algo que se asemeje a la visión del Metaverso del director ejecutivo Mark Zuckerberg. Se trata de una plataforma expansiva y multijugador, donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales con un sistema de creación de juegos, según publica el medio RT.