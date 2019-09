Tango, candombe y folclore, cartas de presentación de Uruguay ante la Unesco

LEA TAMBIÉN

En el marco de una postulación al Consejo Ejecutivo de la Unesco, Uruguay llevará a París una muestra de su música tradicional con un espectáculo de tango, candombe y folclore, que será ejecutado por las Escuelas de Formación Artística del Sodre.

"Es una gran oportunidad, un privilegio que nos hayan elegido, estamos muy orgullosos de lo que hacemos y también habla de un nivel al cual hemos llegado a través de muchos años de trabajo", dijo a Efe Martín Inthamoussou, director general de las mencionadas escuelas.



Según explicó, la invitación para formar parte del evento les llegó por parte de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que les pidió que prepararan un espectáculo para enmarcar la presentación del país sudamericano.



Respecto de esto, Inthamoussou señaló que en un principio "fue muy claro" que lo que hicieran debía mostrar la identidad de Uruguay, por lo que se eligieron el tango y el candombe, ambos declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

"Además, le agregamos las danzas folclóricas, que nosotros estamos abogando para que también sean patrimonio inmaterial de Uruguay", agregó.



Sobre las danzas, el director puntualizó que la elección se hizo "pensando en un público que quizá no es tan cercano" a Uruguay.

"Nosotros pensamos que lo que llevamos puede generar ese interés en ese público diverso", reafirmó.



Tras su exposición en la Unesco, los cuatro jóvenes darán otra muestra en la embajada de su país en Francia para los uruguayos que viven allí, algo que Inthamoussou calificó como "muy lindo".



"Ese acercamiento a la diáspora es muy lindo, porque hay gente que capaz hace mucho tiempo que no está acá y tiene ese recuerdo o ese vinculo emocional. Que los chicos vayan y bailen estas danzas los acerca un poquito más a Uruguay", afirmó.



Finalmente, el director explicó que los bailarines que participarán de esta experiencia fueron elegidos "por medio de una audición que se hizo internamente con los estudiantes, donde se valoró mucho la escolaridad que tienen dentro de la institución".



Quienes resultaron elegidos fueron Kevin Cal (26), trabajador de la industria metalúrgica; Camila Rocha (24), docente de ballet; Iván Basan (26), tester de software; y Deborah Menciones (29), bailarina.

Basan dijo a EFE que el viaje que llevarán a cabo "es muy importante" y representar a su país será "un compromiso enorme".



Asimismo, resaltó que el día de la audición lo dieron todo para tratar de ser electos entre un grupo de estudiantes "que baila muy bien".

Por su parte, Rocha apostilló que lo que están viviendo "es una experiencia increíble". "Todavía no caemos mucho, pero estamos muy contentos y esforzándonos para dar lo mejor", resaltó.

Dentro de las canciones que bailarán los uruguayos, uno de los tangos elegidos es La Cumparsita, que será representada por los cuatro.

Dicho tango se estrenó el 19 de abril de 1917 en la confitería La Giralda de Montevideo, donde actualmente se encuentra el Palacio Salvo, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, junto a la Plaza de la Independencia.



La composición del uruguayo Gerardo Hernán Matos Rodríguez fue declarada en 1997 Himno Cultural y Popular del país suramericano por la Asamblea Nacional, el poder legislativo uruguayo que agrupa a la Cámara de Representantes y al Senado.



Para Rocha, bailar esa pieza será "una responsabilidad enorme" y más hacerlo frente al público en la Unesco; sin embargo, destacó que hacer lo que más le gusta, que es bailar, y hacerlo "representando a la Escuela" será "una oportunidad increíble".

"En el momento lo que hay que hacer es disfrutar y tratar de transmitir todo lo que sentimos nosotros a la hora de bailar", concluyó.

La delegación uruguaya hará su presentación artística el miércoles 11 de septiembre de 2019 y el jueves 12 en Francia, a donde viajó este lunes 9.