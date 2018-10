Subastan varias obras de Banksy en París, esta vez sin golpe de efecto

LEA TAMBIÉN

Varias obras del artista británico Banksy fueron subastadas este miércoles 24 de octubre del 2018 en la casa Artcurial de París, a precios razonables y, sobre todo, sin que ninguna se autodestruyera, como ocurrió a inicios de mes en Sotheby's en Londres.

Aunque compradores, periodistas y curiosos se apresuraron a acudir a esta venta en la sede de Artcurial de los Campos Elíseos, sometida a una fuerte vigilancia, los remates no se dispararon.



La mejor venta de Banksy de la noche, entre un total de 133 lotes, fue una serigrafía titulada Stop and Search , que denuncia la vigilancia policial y que se adjudicó por USD 74 000, con gastos incluidos (frente a una estimación de entre USD 34 000 y USD 39 000.



Otra serigrafía, Soup Can (Yellow/Emerald/Brown) , un guiño a Andy Warhol, se vendió por USD 53 30 desde los USD 17 000- USD 22 000 en los que estaba estimada. Y Queen vic, que se burla de la reina Victoria y su posición respecto a la homosexualidad, alcanzó USD 13 300, frente a la estimación de USD 3 900- USD 4 558



Finalmente, Love rat , una estatuilla en polipropileno de una rata blanca sujetando un pincel, encontró comprador por USD 1 900.



Todas las compras quedaron lejos del poco más de USD 1,4 millones que desembolsó una compradora el 5 de octubre en la casa Sotheby's de Londres por una reproducción en acrílico y aerosol de una de las imágenes más conocidas de Banksy, Girl with Balloon, una niña que deja volar un globo rojo con forma de corazón.



En aquella ocasión, apenas acababa de marcar el martillo el fin de la subasta cuando la obra empezó a deslizarse por una trituradora de papel escondida en el marco y quedó parcialmente rasgada.

Con este recuerdo en mente, la casa Artcurial había dicho que tomaría todas las medidas de seguridad necesarias para la subasta de este miércoles.



“Vamos a estar particularmente atentos. Hemos implementado un dispositivo de seguridad, pero trataremos de mantenerlo lo más discreto y ligero posible”, dijo a la AFP Arnaud Oliveux, especialista en arte contemporáneo a cargo de la venta.



Además, Artcurial investigó los antecedentes de los asistentes, sobre todo después de que se especulara que seguramente el artista británico contó con la ayuda de cómplices presentes en la sala para activar la trituradora o que el propio Banksy activó el dispositivo dentro de la sala.



“Les hemos pedido que se identifiquen, hemos hecho algunas averiguaciones”, dijo Oliveux.



Con su golpe de efecto en Londres, Banksy, un artista callejero británico cuya identidad sólo conoce un puñado de amigos, habría conseguido aumentar el valor de la pieza semidestruida hasta por encima de los dos millones de euros, según Thierry Ehrmann, presidente de Artprice, especializado en cotizaciones en el mercado del arte.



No obstante, Banksy admitió que las cosas no salieron según sus planes con la destrucción de Girl with Balloon.

El artista publicó un video en YouTube en el que contó que la obra debía destruirse totalmente y que durante las pruebas el dispositivo funcionó perfectamente pero, cuando llegó el momento clave, solo la mitad inferior de la pintura se hizo trizas porque el mecanismo quedó atascado.

Video: YouTube, cuenta: banksyfilm





La compradora, una coleccionista europea cuya identidad no ha sido revelada, dijo que se quedó atónita cuando el dispositivo comenzó a moverse.



“Pero poco a poco me di cuenta de que iba a poseer mi pedazo de historia del arte”, dijo según un comunicado de Sotheby's.

Alex Branczik, director del departamento de arte contemporáneo de Sotheby's en Europa, estimó que “Bansky no destruyó una obra de arte durante una subasta, sino que la creó”.