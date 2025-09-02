Spotify dio un paso más hacia la interacción social dentro de su plataforma al presentar Mensajes. Se trata de una nueva función que permite a los usuarios compartir canciones, pódcast y audiolibros directamente con amigos y familiares.

Todo eso, sin necesidad de salir de la aplicación. La compañía asegura que esta herramienta busca facilitar la conexión entre usuarios y al mismo tiempo ofrecer nuevas oportunidades a artistas, autores y creadores de contenido.

Según informó la plataforma, muchos usuarios solicitaron un espacio propio para compartir contenido de forma rápida y sencilla.

Con Mensajes, Spotify pretende responder a esa demanda y hacer que el intercambio musical sea más fluido y ágil.

“Queremos que esos momentos de conexión ocurran de manera natural dentro de la app”, señala la compañía en un comunicado publicado en su sitio web.

Cómo funciona la función Mensajes de Spotify

La función se integra en la vista Reproduciendo ahora, donde al escuchar una canción, pódcast o audiolibro aparecerá un ícono de compartir.

Al seleccionarlo, los usuarios podrán enviar el contenido directamente a uno o varios contactos dentro de Spotify. Una vez aceptada la solicitud, será posible reaccionar con emojis, enviar mensajes y continuar compartiendo contenido. También se podrá acceder a Mensajes desde la foto de perfil, ubicada en la esquina superior izquierda de la app.

Spotify además ofrecerá sugerencias de personas con las que se puede interactuar, basadas en la actividad de compartir listas, Jams, Blends o planes Familiares y Dúo.

La plataforma destaca que, aunque Mensajes facilita la comunicación interna, los usuarios seguirán teniendo la opción de compartir música a través de redes externas como Instagram, WhatsApp, Facebook o TikTok.

Seguridad y privacidad

En términos de seguridad, la compañía garantiza que las conversaciones estarán protegidas con cifrado estándar de la industria, tanto en tránsito como en reposo y que, cualquier contenido inapropiado, podrá ser reportado. Asimismo, las solicitudes de mensaje podrán aceptarse o rechazarse según la preferencia del usuario.

Disponibilidad y usuarios elegibles

La función Mensajes comenzará a implementarse para usuarios gratuitos y Premium mayores de 16 años, en mercados seleccionados y exclusivamente en dispositivos móviles.