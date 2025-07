Ecuador ‘resucita’ a Ozzy Osbourne, seis de sus canciones revientan en Spotify.

Una figura emblemática del rock se alza entre los más escuchados en Ecuador. Las listas de Spotify lo confirman: seis canciones de Ozzy Osbourne irrumpieron con fuerza en el listado VIRAL 50 del país.

Más noticias:

Ecuador ‘resucita’ a Ozzy Osbourne, seis de sus canciones revientan en Spotify

No se trata de un nuevo lanzamiento ni de una campaña de marketing. El impulso detrás de este resurgimiento tiene una razón más profunda: la reciente muerte del llamado ‘Príncipe de las Tinieblas’.

Su partida encendió una ola global de homenajes y Ecuador no es la excepción.

Canciones clásicas como Crazy Train, Mr. Crowley y No More Tears escalan en popularidad de forma acelerada. No solo figuran entre las más compartidas, también multiplicaron sus reproducciones y generaron conversación en redes sociales.

No te pierdas de leer: Las locuras y genialidades de Ozzy Osbourne que hoy parecen imposibles (pero ocurrieron)

La muerte de Ozzy Osbourne conmocionó al mundo

La muerte de Ozzy Osbourne, ícono indiscutible del heavy metal y conocido mundialmente como el ‘Príncipe de las Tinieblas’, conmocionó al mundo de la música y a sus seguidores.

Su legado no solo se limita a sus años con Black Sabbath, sino que también abarca una exitosa carrera como solista que lo consolidó como una leyenda del rock.

La partida del artista marca el fin de una era que definió el sonido y la actitud de varias generaciones.

Te puede interesar: Rock, caos y fútbol: la pasión de Ozzy Osbourne por Aston Villa

Más allá de su música, Ozzy Osbourne fue un símbolo de rebeldía y resistencia frente a las adversidades. Su vida estuvo marcada por episodios de lucha contra sus demonios personales, lo que lo humanizó ante el público y fortaleció su figura.