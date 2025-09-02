Según el Top 50 Ecuador de Spotify, el género favorito de los ecuatorianos concentra 47 de las 50 canciones más escuchadas en el país. La tendencia se mantiene estable desde inicios de 2025.

La tendencia evidencia que los ecuatorianos prefieren ritmos como reguetón y fusiones urbanas.

El listado está encabezado por La Plena, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, un tema pegajoso que también marca tendencia en España.

En el segundo lugar aparece No tiene sentido, de Beéle. En el tercer puesto destaca Vitamina, del ecuatoriano Jombriel, quien se mantiene en los primeros lugares desde hace siete meses consecutivos.

El Top 10 de Spotify en Ecuador

La Plena – Beéle

No tiene sentido – Beéle

Vitamina – Jombriel

Yo y tú – Beéle

Mi refe – Beéle

Si te pillara – Beéle

Me rehúso – Danny Ocean

Tú vas sin – Rels B

Top Diesel – Beéle

QLOO* – Young Cister

Jombriel supera a Bad Bunny

El artista ecuatoriano Jombriel logró un hito al desplazar a Bad Bunny en el ranking. El puertorriqueño, que sigue con su serie de 30 conciertos en la isla, aparece recién en el casillero 13 con EoO. Otras de sus canciones figuran más abajo en la lista, superadas incluso por éxitos de Blessd y Danny Ocean.