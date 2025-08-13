Un fenómeno musical de origen animado alcanza un hito sin precedentes: este 13 de agosto de 2025. Es de K-pop y no es BTS ni Blackpink. Te contamos de quién se trata.

El K-pop tiene un nuevo líder en Spotify y no es BTS ni Blackpink

Siete de las canciones de ‘K-Pop Demon Hunters‘ figuran entre los primeros 17 puestos del listado TOP 50 Global de Spotify. La producción supera así a artistas convencionales y ratifica su alcance internacional.

En el primer lugar se observa a Golden, interpretada por HUNTR/X, que mantiene la cima mundial con más de cinco millones de reproducciones diarias.

A su lado, Your Idol, a cargo de Saja Boys, ocupa el segundo puesto, seguido por How It’s Done y Soda Pop, también del mismo universo sonoro.

Más éxitos de ‘K-Pop Demon Hunters’

El dominio en Spotify incluye también otros éxitos: What It Sounds Like, Free y Takedown. Todos compiten dentro del primer tercio de la tabla, una hazaña inusual para una banda sonora de película animada.

La trascendencia de este éxito no radica únicamente en cifras de streaming, sino en el contexto cultural: estos grupos K-pop ficticios superan a bandas reales como Blackpink y BTS.

Por ejemplo, HUNTR/X se posiciona como el primer grupo femenino ficticio en liderar el Billboard Hot 100. Asimismo, Saja Boys logra más audiencia diaria que BTS en Spotify US, alcanzando un pico inédito para una banda masculina de K-pop.

La cinta animada más vista en Netflix es de K-pop

Tras su estreno el 20 de junio de 2025, K-Pop Demon Hunters se convirtió en la producción animada más vista en Netflix, con más de 150 millones de vistas y una permanencia prolongada en el Top 10.

Además, su banda sonora debutó entre los diez primeros del Billboard 200, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes del año.