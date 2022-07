Ministerio de Salud suscribe 125 contratos para la adquisición de medicamentos

Autoridades del Gabinete de Salud confirmaron que se suscribieron contratos para adquirir medicamentos, hay contratistas que harán la entrega desde hoy. Foto: Twitter de Vicepresidencia de Ecuador

Karina Sotalín (I)

José Ruales, ministro de Salud, confirmó este 21 de julio de 2022 que la entidad procedió con la suscripción de 125 contratos para adquirir medicamentos de emergencia. Algunos contratistas harán las entregas este mismo día.

Esta tarde culminó la reunión del segundo Gabinete Sectorial de Salud que se llevó a cabo en la Vicepresidencia, en Quito. El Gabinete está bajo el liderazgo del segundo Mandatario, Alfredo Borrero.

Allí recibió los informes de los titulares del Ministerio de Salud, del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ISSFA) y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

“Tenemos un Decreto, el 484 y el 262 que nos dan las atribuciones respectivas. Como es de conocimiento, las instituciones declaración la emergencia en el sistema nacional para cumplir con el Decreto del Presidente”, refirió el Vicepresidente.

El Ministro de Salud hizo el anuncio sobre la firma de contratos como parte del cronograma establecido por la declaración de emergencia. "El Ministerio está adjudicando 125 contratos para la compra de medicamentos de emergencia. Contratos que empiezan a entregarse a partir del día de hoy. Algunos contratistas han aceptado entregas inmediatas y deberán terminarlas hasta el 10 de agosto", expresó Ruales en una declaración de prensa.

Respecto a los medicamentos adquiridos por catálogo electrónico hace dos semanas, Ruales recordó que se firmaron 783 órdenes de compra, que igualmente incluyeron a 14 grupos de medicamentos. De estos, ya se hizo la entrega por 52 órdenes hasta el 20 de julio, "y de manera inmediata estamos transportando a las unidades de salud y hospitales", explicó.

La adquisición de insumos médicos, por la emergencia, tiene otro calendario. Para esto la convocatoria para presentar ofertas se realizará el 22 de julio de 2022. “La recepción de ofertas de dispositivos será el lunes, 25 de julio. Esperamos suscribir el 28 de julio los contratos y empezar a recibir (los insumos) entre el 29 de julio y el 17 de agosto”, indicó el Ministro.

Iván Correa, secretario de Administración Pública, expuso que a partir de la primera semana de agosto todo el proceso de emergencia, especialmente en el Ministerio de Salud Pública, deberá concluir y avanzar con el despliegue de medicamentos en todas las unidades médicas. La fase inicial ya arrancó en Guayaquil.

Programa Medicina Cerca

En cuanto a este programa, cuya fase piloto inició en los hospitales Monte Sinaí y Abel Gilbert de Guayaquil, Ruales detalló que se han expedido 2 103 prescripciones a través del sistema de receta electrónica, que se entregan en la red privada de farmacias.

De ese total, se han despachado 1 263 recetas posfechadas, “son las que se entregan a pacientes crónicos”. Esta entrega es mensual y por el lapso de tres meses. “Hemos asegurado a 1 263 pacientes con diabetes, hipertensión y otras enfermedades su medicación para tres meses”, destacó.

Este 22 de julio el titular de Salud estará en el hospital Vicente Corral Moscoso, en Cuenca, para continuar con la fase. Dijo que hay 27 farmacias adscritas al programa, en esa ciudad. Pero son 1 099 farmacias calificadas para integrarse al programa de manera progresiva, a nivel nacional, según el funcionario.

“En los siguientes días, el IESS, implementará el programa Medicina Cera y probablemente se inicie en el hospital Carlos Andrade Marín, de Quito”, mientras que en los hospitales del ISSFA e ISSPOL iniciará en septiembre “un programa de adherencia con las mismas características de Medicina Cerca”, según Borrero.

Programa Infancia con Futuro

Una de las acciones para este programa es reducir la brecha de profesionales de salud y para eso se asignó 143 plazas para médicos devengantes, especialistas en salud familiar, para zonas rurales prioritarias donde los índices de desnutrición crónica son más altos.

También se ha convocado a 180 profesionales para trabajo comunitario. Además, está en curso hasta el 22 de julio una convocatoria del Ministerio, que incluye el llamado a enfermeros, médicos y obstétricos, dijo el funcionario.

Situación de hospitales del IESS

Alfredo Ortega, presidente del directorio del IESS, se reunión el 20 de julio con los directores de 10 hospitales para conocer los requerimientos. Algunos hacen un buen trabajo, pero otros tienen que enmendar sus falencias, resumió.

“El que no va a tono de lo que demanda el Ecuador, no me va a acompañar en la gestión”, advirtió Ortega respecto a la falta de iniciativa de los directores.

Recordó que el 15 de julio se transfirió USD 22 millones por una deuda vencida con Solca. Espera que hasta la próxima semana se puedan destinar recursos a otras instituciones por deudas pendientes. Particularmente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y otros prestadores privados de servicios de salud. “Son alrededor de USD 100 millones que ya están en nuestras cuentas y tenemos que compartirlas”, acotó.