Señales sísmicas revelan que el núcleo interno de la Tierra está girando

Un nuevo estudio del núcleo interno de la Tierra utilizó datos sísmicos de terremotos repetitivos, llamados dobletes, para encontrar que las ondas refractadas en lugar de las ondas reflejadas cambian con el tiempo, proporcionando la mejor evidencia hasta el momento de que el núcleo interno de la Tierra está girando.

El nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign se publica en la revista Earth and Planetary Science Letters.



Los geólogos no entienden completamente cómo funciona el generador de campo magnético de la Tierra, pero sospechan que está estrechamente relacionado con los procesos dinámicos cerca del área límite entre el núcleo interno y el núcleo externo, dijeron los investigadores. Los cambios en la ubicación de los polos magnéticos, los cambios en la intensidad de campo y los datos sísmicos anómalos han llevado a los investigadores a mirar más de cerca.



"En 1996, nuestro grupo detectó por primera vez un pequeño pero sistemático cambio de las ondas sísmicas que pasaban por el núcleo interno, lo que interpretamos como evidencia de la rotación diferencial del núcleo interno en relación con la superficie de la Tierra", dijo el profesor de geología y co-estudio. autor Xiaodong Song, quien ahora está en la Universidad de Pekín. "Sin embargo, algunos estudios creen que lo que interpretamos como movimiento es, en cambio, el resultado de ondas sísmicas que se reflejan en un límite del núcleo interno que se agranda y se contrae alternativamente, como el crecimiento de montañas y el corte de cañones".



Los investigadores presentan datos sísmicos de una variedad de ubicaciones geográficas y terremotos repetitivos, llamados dobletes, que ocurren en el mismo lugar a lo largo del tiempo. "Tener datos de la misma ubicación pero en diferentes momentos nos permite diferenciar entre las señales sísmicas que cambian debido a la variación localizada en el alivio de las que cambian debido al movimiento y la rotación", dijo Yi Yang, un estudiante graduado y autor principal del estudio.



El equipo descubrió que algunas de las ondas sísmicas generadas por el terremoto penetran a través del cuerpo de hierro debajo del límite del núcleo interno y cambian con el tiempo, lo que no sucedería si el núcleo interno fuera estacionario, dijeron los investigadores. "Es importante destacar que estamos viendo que estas ondas refractadas cambian antes de que las ondas reflejadas reboten en el límite del núcleo interno, lo que implica que los cambios provienen del interior del núcleo interno", dijo Song.



La base del debate radica en el hecho de que los estudios anteriores analizaron un grupo relativamente pequeño de datos algo ambiguos generados a partir de un método que depende en gran medida de la hora exacta del reloj, dijeron los investigadores.



"Lo que hace que nuestro análisis sea diferente es nuestro método preciso para determinar exactamente cuándo ocurren los cambios en las señales sísmicas y llegan a las diversas estaciones sísmicas en todo el mundo", dijo Yang. "Usamos una onda sísmica que no alcanzó el núcleo interno como onda de referencia en nuestros cálculos, lo que elimina mucha ambigüedad".

Este análisis preciso del tiempo de llegada, una extensa colección de datos de la mejor calidad y un análisis estadístico cuidadoso realizado por Yang, son los que le dan poder a este estudio, dijo Song. "Este trabajo confirma que los cambios temporales provienen principalmente, si no todos, del cuerpo del núcleo interno, y la idea de que los cambios en la superficie del núcleo interno son la única fuente de los cambios de señal ahora se puede descartar", dijo.