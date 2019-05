¿Habrá 'Iron Man 4' tras la taquillera 'Avengers: Endgame'?

LEA TAMBIÉN

Hasta ocho películas anunció Disney que engrosarán la lista filmes de Marvel Studios en los próximos años. Estrenos, todos ellos sin título, que presentarán nuevos personajes y también supondrán el reencuentro con viejos conocidos tras ese punto de inflexión que en el Universo Cinematográfico Marvel ha supuesto 'Avengers: Endgame'. ¿Estará entre esos estrenos la cuarta entrega de Iron Man, el héroe con el que todo empezó?

Jon Favreau, director de las dos primeras películas de 'Iron Man', ha declarado que Marvel, actualmente, no tienen planes para producir una cuarta película protagonizada por Iron Man. El superhéroe interpretado por Robert Downey Jr. es uno de los personajes más queridos de la Casa de las Ideas, con él empezó todo el Universo Cinematográfico en 2008. Sin embargo, parece que el personaje ha cerrado una etapa.



Fue en una ronda de preguntas durante el rodaje de 'Spider-Man: Far from home', en la que Favreau vuelve a interpretar a Happy Hogan, donde el director del remake de 'El libro de la selva' reveló que entre los planes de Marvel, no está una cuarta película protagonizada en solitario por Tony Stark. "No hemos hablado de una cuarta parte. He tenido conversaciones con Kevin Feige sobre el tema, para saber hacia dónde están yendo, porque, definitivamente, nos encanta trabajar juntos y adoramos a estos personajes", comentó.



Favreau sí declaró que Feige y él han hablado sobre cómo sería continuar con la historia de Iron Man, aunque "siempre en tono de broma". "También comentamos cómo sería la historia de Freak, o sea, del álter ego de Happy Hogan, que se convertiría en un personaje parecido a Hulk. Pero no hablamos en serio. De momento, no hay planeado nada", reveló.



No es extraño que Jon Favreau declare esto. No hay que olvidar que en 'Avengers: Endgame', Tony Stark se sacrifica para salvar al planeta Tierra y la Humanidad del afán de destrucción de Thanos. De hecho, con su muerte, se cerraba su historia en el Universo Cinematográfico de Marvel por la puerta grande. De ahí, que una cuarta película de Iron Man esté completamente descartada.

Tanto Marvel como Favreau tienen bastante trabajo por delante. El UCM, liderado por Kevin Feige, tendrá una Fase 4, de la que se sabrán datos oficiales tras el estreno de 'Spider-Man: Far from home', llegará a los cines el 5 julio. Por otro lado, el director lanzará en cines 'El rey león', el remake de la mítica película de 1994, que llegará a la gran pantalla el 19 de julio.