Se confirma la causa de la muerte de la cantante de country Dolly Parton

Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la cultura estadounidense, falleció el 25 de agosto de 2026 los 80 años en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, Tennessee.

Su equipo confirmó a la revista People que la causa de su deceso fue una breve batalla contra el cáncer que se mantuvo fuera del ojo público hasta su fallecimiento.

La leyenda del country mantuvo su estado de salud lejos del ojo público.

El diagnóstico reservado y sus últimos días

Aunque el comunicado no precisó el tipo de cáncer, la cantante ingresó al hospital cuatro días antes de su muerte debido a complicaciones renales y autoinmunes, según reportó TMZ.

Tras descuidar su salud durante el cuidado de su difunto esposo Carl Dean, la artista sufrió quebrantos físicos.

Estos problemas de salud la llevaron a cancelar sus conciertos en Las Vegas y a ausentarse de la entrega de su Óscar honorífico en 2025.

Cumpliendo su voluntad, su sobrino Bryan Seaver confirmó la noticia mediante un video en la cuenta oficial de la artista.

Dolly Parton fallece tras una lucha contra el cáncer lejos del ojo público.

El legado musical de Dolly Parton

De acuerdo con RPP, nacida en Tennessee en 1946, Parton transformó la historia del country desde el lanzamiento de su álbum debut ‘Hello, I’m Dolly’ en 1967.

Vendió más de 160 millones de discos y cosechó 11 premios Grammy gracias a clásicos mundiales como ‘Jolene’, ‘9 to 5’ y ‘I Will Always Love You’.

Impacto en el cine y la filantropía

Más allá de los escenarios, Parton destacó como empresaria y filántropa.

Fundó el programa Imagination Library, que ha donado cientos de millones de libros infantiles, y financió investigaciones médicas decisivas para el desarrollo de vacunas globales.

La partida de Dolly Parton cierra una era para la música popular, pero consagra la vigencia de sus canciones y su labor humanitaria.

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