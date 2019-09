Asamblea Nacional aprobó sanciones más duras contra el maltrato animal en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Con 87 votos afirmativos la Asamblea Nacional aprobó la tipificación del maltrato animal y la zoofilia como delitos entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Estos cambios fueron parte de las reformas que se votaron en bloque durante la sesión del 17 de septiembre del 2019.

Hasta la fecha, el maltrato animal era considerado una contravención y se sancionaba con servicio comunitario. En el caso de peleas de perros la sanción era prisión de hasta 30 días.



Con la nueva normativa, el maltrato animal podrá sancionarse con pena privativa de libertad de entre seis meses a un año. Si se provoca la muerte del animal la sanción incrementa de uno a tres años de prisión. La zoofilia también se sanciona con reclusión de seis meses a un año que puede aumentar hasta tres años si el animal fallece.



América Freire, rescatista y fundadora de Patitas Callejeras, dice que es un “gran primer paso porque en años anteriores no se podía sancionar”. Desde la aprobación del COIP en el 2014, las organizaciones animalistas vieron que estas penas no lograban disuadir a quienes cometían actos de crueldad en contra de los animales.



Uno de los problemas que encontraban era que no existía un órgano que asuma la investigación de estos hechos, por lo que muchos casos no tenían sentencia, indica la rescatista. Con los cambios, la Fiscalía podrá receptar las denuncias e investigar.

Uno de los casos más emblemáticos de maltrato animal en el país es el de Dalila, una bóxer que vivió encadenada en la terraza de su casa por varios años. En febrero del 2016 fue rescatada en condiciones de desnutrición grave, llena de tumores y problemas renales. En septiembre del 2018, Dalila murió. Nunca pudo recuperarse del todo de la crueldad que vivió.



Otro de los casos más recordados es el de Bruno, un perro que fue atacado con un machete en el norte de Quito en el 2017. El animal tenía al menos 14 cortes en su lomo, patas y cara. Su dueño, una persona de la tercera edad, fue sentenciado a la incautación del resto de sus animales y a la prohibición de tener mascotas.



Bruno se recuperó de sus heridas físicas y permaneció en un centro de adiestramiento porque presentaba problemas de agresividad producto del trauma. “No pudimos encontrarte un hogar porque no confiaba todavía en las personas y no es para menos”, escribió Cristina Calderón, presidenta de la Fundación Camino a Casa tras dar a conocer la muerte de Bruno por una torsión gástrica.

Ahora se espera el veto del Ejecutivo y la publicación en el Registro Oficial para que las nuevas sanciones entren en vigencia.

Antes de las reformas Con las reformas Agravantes Lesiones por maltrato animal 50 a 100 horas de servicio comunitario 2 a 6 meses de pena privativa de libertad 6 meses a 1 año de pena privativa de libertad Muerte por maltrato animal 3 a 7 días de pena privativa de libertad 6 meses a 1 años de pena privativa de libertad 1 a 3 años de pena privativa de libertad Zoofilia No tipificada 6 meses a 1 años de pena privativa de libertad 1 a 3 años de pena privativa de libertad Peleas de perros 7 a 10 días de pena privativa de libertad o 15-30 días con agravantes 2 a 6 meses de pena privativa de libertad 6 meses a 1 año de pena privativa de libertad si causa lesiones y de 1 a

